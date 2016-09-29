Болезнь Альцгеймера является одной из самых частых причин развития старческого слабоумия. Ученые все еще ведут поиск лекарств от этого недуга. А пока остается лишь соблюдать меры профилактики, чтобы сохранить умственные способности.

Как же защитить себя от болезни Альцгеймера? Какие факторы влияют на ее развитие? Об этом «КВ» беседуют с доцентом кафедры психиатрии КГМУ, заведующим суицидологической службой РКПБ им. Бехтерева Юрием Калмыковым.

- Является ли болезнь Альцгеймера частью нормального старения?

- Болезнь Альцгеймера - это не часть нормального старения, а патологические изменения в головном мозге, которые со временем будут лишь прогрессировать. При данном заболевании происходит отмирание мозговых клеток. Болезнь

Альцгеймера является самой распространенной формой деменции. Она составляет 40 процентов от всех состояний слабоумия. Однако нужно понимать, что не только пожилым людям грозит риск возникновения болезни Альцгеймера. Ранняя стадия может поражать людей и 40-летнего возраста.

- В чем причина болезни Альцгеймера?

- Ученые на сегодняшний день до конца не выяснили механизма развития болезни Альцгеймера. Однако известны факторы, увеличивающие вероятность ее развития. В первую очередь - это возраст. Риск развития данного заболевания повышается вдвое по прошествии каждых пяти лет после достижения 65-летнего возраста. Далее, в странах с более высокой продолжительностью жизни это заболевание встречается значительно чаще. К другим факторам риска относятся также тяжелые психологические потрясения, перенесенные депрессии, черепно-мозговые травмы.

- Правда, что болезнь Альцгеймера реже развивается у людей с высоким интеллектом?

- Действительно, болезнь Альцгеймера чаще развивается у лиц без высшего образования. Если у человека низкая интеллектуальная активность в течение жизни, это также увеличивает вероятность проявления болезни. Например, люди, владеющие двумя языками, в два раза реже сталкиваются с данным видом старческого слабоумия.

- Передается ли болезнь Альцгеймера по наследству?

- Множество факторов влияют на развитие болезни Альцгеймера. Однако ученые действительно считают, что ведущую роль играют генетические дефекты. До 10 процентов от всех случаев болезни Альцгеймера приходится на так называемые семейные формы заболевания. В этом случае отмечается более раннее начало болезни - до 65 лет.

- Почему болезнь Альцгеймера чаще поражает именно женщин?

- Женщины действительно по мало изученным пока причинам чаще заболевают данным недугом, в особенности после 85 лет.

- Как распознать болезнь Альцгеймера на ранней стадии?

- Заболевание обычно развивается постепенно, с нарастающим ухудшением памяти, внимания, счета и других умственных способностей. В начальной стадии больные, как правило, бывают растеряны и чрезвычайно раздражительны. Многие из них длительное время сохраняют критическое отношение к своему состоянию. Они испытывают тревогу, растерянность, наблюдая у себя постепенное угасание умственных способностей. В этих случаях у больных развивается депрессия, которая лишь усугубляет положение, ускоряя развитие патологии. Родственники должны позаботиться о том, чтобы пациент как можно меньше чувствовал свою беспомощность, не ощущал себя зависимым от окружающих. Учеными установлена зависимость: при отсутствии излишних ограничений увеличивается период самостоятельности больного. Соответственно снижается нагрузка на родных и друзей. Болезнь Альцгеймера нередко усугубляется атеросклерозом.

Поэтому малоподвижный образ жизни, неправильное питание, регулярные стрессы, способствуя развитию атеросклероза, косвенным образом повышают и риск развития болезни Альцгеймера.

- Можно ли вылечить болезнь Альцгеймера?

- На сегодняшний день эффективного лечения от этого заболевания не существует. Трудность в изобретении лекарства заключается в сложности механизма развития самой болезни. Для борьбы с болезнью рекомендуется соблюдать сбалансированную диету, заниматься физическими упражнениями, стимулировать мышление.

- Вылечить болезнь Альцгеймера пока нельзя, а как защитить себя от данного недуга?

- Для того чтобы снизить риск возникновения болезни Альцгеймера, необходимо отказаться от курения, следить за своим питанием, включить в рацион молочнокислые продукты, свежие овощи и фрукты, оливковое масло. Для профилактики недуга полезны морепродукты. Важно регулярно проходить медицинский осмотр, особенно в преклонном возрасте. Необходимо поддерживать физические и умственные нагрузки. Профилактикой болезни Альцгеймера является лечение повышенного артериального давления, атеросклероза сосудов головного мозга, сахарного диабета, повышенного уровня жиров в крови. Чтобы предотвратить развитие болезни Альцгеймера, нужно избегать также хронического стресса, недосыпания, длительного пребывания в душном помещении, высоких доз алкоголя.