Слышал, что работающий человек может выбрать вариант своего будущего пенсионного обеспечения - накопительную или страховую пенсию. Хотелось бы узнать об этом подробнее.

Денис Александрович

Уважаемый Денис Александрович, как пояснили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ, гражданам 1966 года рождения и старше выбор варианта пенсионного обеспечения не предоставлялся.

В настоящее время право выбора варианта пенсионного обеспечения сохраняют лица 1967 года рождения и моложе, в отношении которых с 1 января 2014 года впервые начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

До 31 декабря того года, в котором истекает пятилетний период с момента первого начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, указанные граждане вправе:

- заключить договор об обязательном пенсионном страховании и обратиться с заявлением о переходе (досрочном переходе) в негосударственный пенсионный фонд

- либо обратиться с заявлением о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг государственной управляющей компании.

Если гражданин выбрал инвестиционный портфель с установлением варианта пенсионного обеспечения, предусматривающего направление на финансирование накопительной пенсии 6,0 процента индивидуальной части тарифа страхового взноса, то для него устанавливается вариант пенсионного обеспечения, предусматривающий направление страховых взносов на накопительную пенсию.

До реализации данного права выбора, а также для лиц, не воспользовавшихся указанным правом, устанавливается вариант пенсионного обеспечения, предусматривающий направление на финансирование страховой пенсии страхового взноса в полном объеме.

Важно! В 2014, 2015 и 2016 году все страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые работодателями за своих работников, направляются на формирование страховой пенсии.