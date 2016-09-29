Как часто можно менять управляющую компанию, которой доверил свой пенсионный капитал?

Евгений



В Отделении Пенсионного фонда РФ по РТ пояснили, что каждый застрахованный гражданин для управления своими пенсионными накоплениями может выбрать:

- управляющую компанию (УК), отобранную по конкурсу, с которой ПФР заключил договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

- государственную управляющую компанию (ГУК) - Внешэкономбанк;

- негосударственный пенсионный фонд (НПФ), который осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию.

Менять страховщика (ПФР или НПФ), управляющую компанию можно ежегодно, подав соответствующее заявление в территориальный орган ПФР. Кроме того, различается порядок расчета сумм пенсионных накоплений, подлежащих перечислению новому страховщику.

Обратите внимание!

Если гражданин будет осуществлять смену страховщика чаще одного раза в пять лет, он может потерять инвестиционный доход, полученный предыдущим страховщиком. При этом если страховщиком гражданина является Пенсионный фонд России, смену управляющей компании или инвестиционного портфеля управляющей компании можно проводить ежегодно без потери инвестиционного дохода.