Этот вопрос наверняка волнует многих. На него нам помогли ответить специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани.

На сегодняшний день есть ключевые факторы, от которых будет зависеть размер вашей будущей пенсии.

- Как будущая пенсия зависит от продолжительности стажа?

- При назначении пенсии учитывается страховой и общий трудовой стаж. Общий трудовой стаж определяется до 1 января 2002 года. Страховой стаж - продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР.

В то же время существуют так называемые нестраховые периоды, которые засчитываются в страховой стаж: период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет, время ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы или лицом, достигшим возраста 80 лет, срок прохождения военной службы и некоторые другие. За них также начисляются пенсионные баллы. Периоды работы подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета. Если в сведениях персонифицированного учета содержатся неполные сведения о периодах работы либо отсутствуют сведения об отдельных периодах, стаж можно подтвердить документами.

Чем продолжительнее срок, в течение которого уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд, и выше заработная плата, тем большая сумма взносов отражена на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в Пенсионном фонде России и тем выше будет страховая пенсия.

Ознакомиться со своими пенсионными правами, узнать все о своем стаже, заработке, сумме страховых взносов можно, не выходя из дома, через "Личный кабинет гражданина" на сайте Пенсионного фонда России. Ваши права сформированы на основе данных, которые ПФР получил от работодателей. Если вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, обратитесь к работодателю для уточнения данных и представьте их в Пенсионный фонд заблаговременно.

- Важно ли при этом, в каком возрасте ты вышел на пенсию?

- Да, несомненно. За каждый год более позднего обращения за назначением страховой пенсии после возникновения права на нее (в т. ч. досрочной) фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на определенные коэффициенты. Эти премиальные коэффициенты имеют разные значения для фиксированной выплаты и страховой пенсии.

Например, при обращении за назначением страховой пенсии по старости через 5 лет после возникновения права на нее общий размер пенсии может быть примерно на 40% больше.

- А как размер официальной зарплаты способен повлиять на будущую пенсию?

- Очень важно знать, что страховые взносы работодателя на обязательное пенсионное страхование уплачиваются только с белой, то есть с официальной зарплаты. При серых схемах оплаты труда страховые взносы либо уплачиваются в минимальном размере, либо не уплачиваются совсем. В этих случаях средства на формирование пенсионных прав гражданина не поступают или будущая пенсия формируется в минимальном размере.

- От варианта пенсионного обеспечения здесь что-то зависит?

- Если гражданин формирует накопительную пенсию, то ему ежегодно начисляется меньше пенсионных баллов по сравнению с тем, если бы формировалась только страховая пенсия. При этом максимальное количество пенсионных баллов, которые можно заработать за год, также разное. Для тех, кто формирует только страховую пенсию, в 2021 году это 10 пенсионных баллов, а для тех, кто формирует и страховую, и накопительную пенсии, - 6,25 пенсионных балла.

Итак, будущая пенсия зависит от следующих четырех факторов: размера официальной (белой) заработной платы, продолжительности стажа, возраста выхода на пенсию и варианта пенсионного обеспечения, который выбирает для себя каждый гражданин.