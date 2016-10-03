Казань давно принято считать спортивной столицей России - и не только потому, что сейчас в нашем городе практически каждый день проводятся различные соревнования, в том числе и мирового масштаба. Скорее здесь обратная связь - ведь команды из Татарстана в игровых видах спорта по сути и прославляют родной город, причем не в одном виде.

«Зенит» и «Динамо-Казань»

Казань уже несколько лет по праву считается и волейбольной столицей России. Успехи «Зенита» (ранее «Динамо-Таттрансгаз») давно не дают покоя соперникам, но, подняв планку, дружина Владимира Алекно не дает соперникам ни единого шанса. Вот и нынешний сезон «Зенит» начал с трех побед подряд, не проиграв при этом ни одного сета, а попутно и выиграв (пятый раз в своей истории) Суперкубок российского волейбола. 7 октября «Зенит» продолжит борьбу за Кубок России, но все держат в уме предстоящий Кубок мира среди клубных команд в Бразилии - именно этой награды не хватает нашему «Зениту», ведь все остальные призы дружина Владимира Алекно уже выиграла, причем не по одному разу.

Волейболистки клуба «Динамо-Казань» в прошлом сезоне не сумели выиграть чемпионат России, да и на международной арене дела не пошли так как надо. Долгое время не играла Екатерина Гамова, а теперь и вовсе завершила карьеру. Но в клубе верят, что пришедшие на смену вчерашние юниоры вместе с опытными новичками смогут восстановить лидирующие позиции команды как в России, так и на международной арене.

Команда «Динамо-Казань» по хоккею на траве под руководством Араика Маргаряна уже более 10 лет удерживает лидерство в чемпионате России, и не видно причины, по которой в этом вопросе что-то изменится.

А вот команда с тем же названием, но по хоккею с мячом, в этом сезоне многих неприятно удивила. Только спонсоры объявили о усилении состава и были заключены контракты с опытными хоккеистами, как буквально за два дня до старта Кубка

России в Ульяновске спонсоры же вдруг поменяли концепцию и выставили на продажу практически всех игроков. По слухам, команда все же продолжит существование, но официальных сообщений пока не поступало.

УНИКС

Баскетбольный УНИКС, пробившись в этом сезоне в Евролигу, сейчас по сути выступает на двух фронтах: Евролига на международной арене и Единая лига ВТБ в России. Казанский клуб сохранил и главного тренера, и всех лидеров, к тому же усилившись точечно. Единственный минус, по мнению президента клуба Евгения Богачева, - команда возрастная, а ведь играть придется практически без перерывов. УНИКС пока уверенно выигрывает в Единой лиге ВТБ, но 14 октября в гости к казанцам в рамках турнира Евролиги прибудет «Барселона» - она-то и станет первым серьезным экзаменом для обновленного клуба.

О команде «Казаночка» говорить пока рано - сборная в этом сезоне сформировалась заново и пока недотягивает до уровня лучших команд России.

«Ак Барс»

Дружина Зинэтулы Билялетдинова еще два сезона назад играла в финале Кубка Гагарина, но уменьшение бюджета и перестройка, затеянная в клубе в прошлом сезоне, не позволяли говорить о возвращении былых чемпионских традиций.

Впрочем, с возвращением на пост генерального менеджера Равиля Шавалеева эти разговоры возобновились. Даже при том что начало сезона не задалось, а затем на команду обрушилась череда травм - три защитника и два нападающих числятся сейчас в лазарете, «Ак Барс» начал выигрывать, причем подряд, с завидной быстрой игрой. И главного тренера уже не упрекнешь в том, что его команда играет исключительно в закрытый, оборонительный вариант хоккея.

И это при том, что поначалу многие специалисты мало верили в казанскую команду, да и квоты на легионеров «Ак Барс» еще не выбрал. Правда, недавно был приобретен защитник Стефан Эллиотт, но на площадке он пока не появлялся. И наверняка команда сможет еще усилиться одним легионером. На этот раз нападающим?

К тому же ближе к плей-офф у команд с устойчивым финансовым положением появится шанс на усиление - из хоккеистов команд, уже в плей-офф не попадающих.

Пока же «Ак Барс» идет третьим в «Востоке». Причем у омского «Авангарда» казанцы уже выигрывали, значит, на конкретную команду «барсы» вполне могут настроиться.

Так что ближе к играм на выбывание команда Билялетдинова может подойти во всеоружии.

«Рубин»

Футбольная команда «Рубин» вполне могла бы продолжать свое триумфальное восхождение к новым вершинам и в России, и в Европе, но увольнение с поста главного тренера Курбана Бердыева все еще аукается клубу.

Так сразу и не все болельщики упомнят, сколько за три года поменялось в команде тренеров и президентов клуба, а вот «Ростов», который Курбан Бердыев принял на дне турнирной таблицы, сейчас играет в Лиге чемпионов - и это при весьма скромном бюджете.

Новым спасителем «Рубина» в это межсезонье был назначен испанский тренер Хавьер Грасия, под которого были накуплены на приличную даже по европейским меркам сумму игроки. Но вот минуло уже 9 туров, а в среднем команда, перед которой стояла задача попасть в еврозону, идет на 10-м месте, набирая в среднем по очку за матч.

Рассчитывалось явно не на это. Хавьер Грасия, очевидно, не ожидал, что известные ему футболисты так и не смогут за 9 туров «акклиматизироваться» в чужом для них чемпионате. И на общем фоне стали теряться даже такие креативные игроки, как Лестьенн и Сонг.

Президент клуба Ильсур Метшин уже говорил, что Хавьер Грасия точно доработает до конца сезона, и не об этом сейчас речь. Речь о том, что «Рубин» явно лихорадит и сами игроки после очередного матча все надеются, что эта полоса невезения кончится. Но ведь в том-то и фокус, что выигрывает-то «Рубин» у записных аутсайдеров, а проиграть может любой крепко выстроенной команде, с лидерами мы проигрываем однозначно.

И пожалуй, лишь в борьбе за Кубок России «Рубину», возможно, повезет - лишь таким путем казанский клуб сможет прорваться в еврозону.