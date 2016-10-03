Некоторое время назад в России активно обсуждалась возможность принятия законопроекта, запрещающего автомобилистам в определенных местах мегаполисов в определенное время суток эксплуатировать личные машины в одиночку. И таким образом избежать дорожных заторов, именуемых в народе пробками.



Правда, попытки закрепить в Правилах дорожного движения смелые поправки так и не увенчались успехом. Сотрудники аналитического агентства «ПромРейтинг» изучили данные по пассажирской загруженности легковых автомобилей в условиях Казани.

Количество водителей-одиночек, эгоистично эксплуатирующих свое транспортное средство, впечатлил - таких в Казани 71%!

В 24% случаев в автомобиле по будням находятся два человека, в 5% случаев - 3 человека и лишь в 1% случаев - 4 человека. Легковых автомобилей с пятью людьми на борту за все исследование выявлено настолько мало, что в общих результатах ими можно пренебречь: условно эта цифра 0. «Автоединоличники» всецело доминируют в утренних и вечерних пробках.

Усилия по насыщению автомобилей людьми можно разделить на две части: метод кнута и концепция пряника. Первый путь избрал остров-град Сингапур. Появление на дороге в часы пик водителя-одиночки здесь чревато грандиозными штрафами. Пряником манят в Штатах. Здесь на некоторых особо сложных участках дорог специальные полосы движения выделяются для автомобилистов с пассажирами, все остальные приговариваются к стоянию в пробках. На стыке двух идеологий находится Европа, уговаривающая соседей подвозить друг друга до работы по очереди - во имя экологии, мира во всем мире и защиты озонового слоя.

В Казани, как и в большинстве крупных экономических центров России, в последние 10 - 15 лет наблюдается обратный процесс. Все больше семей в борьбе за индивидуальную мобильность приобретают по нескольку транспортных средств на домовладение.