МВД России подготовило поправки в Правила дорожного движения, которые касаются перевозки детей в автомобиле. Планируется, что поправки вступят в силу с 1 января 2017 года.



Из текста ПДД будет убрано понятие об «иных средствах», которые можно использовать для перевозки детей. Результаты исследований показывают, что иные средства - книга, подушка, бескаркасное устройство, корректор (адаптер) лямок ремня безопасности и треугольные устройства - не обеспечивают безопасность. Как говорят сотрудники ГИБДД, многие из них можно легко сломать, а треугольные устройства отстегиваются при малейшем нажатии на них. Именно поэтому с нового года всех водителей обяжут использовать только специальные кресла, которые подходят по росту и весу ребенка.

Поправки коснутся и перевозки детей младше 7 лет на переднем сиденье. В настоящее время перевозить чадо впереди разрешено только при отключенных подушках безопасности. Родители порой забывали убрать эту функцию, отчего люлька опрокидывалась, а ребенок получал дополнительную травму при столкновении. Проследить за тем, выполняют родители правила или нет, сотрудники ГИБДД не могли. Так, решено законодательно закрепить перевозку детей до 7 лет только на заднем сиденье.

Говоря о пассажирах от 7 до 12 лет, следует подчеркнуть, что их перевозка на переднем сиденье будет возможна на детском кресле, установленном по ходу движения. Зато сзади восьмилетним разрешено будет пристегиваться штатными ремнями и без использования детского кресла. Как считают специалисты, они соответствуют нормам защиты в машине и по росту, и по весу.

Планируется, что штраф за нарушение ПДД останется без изменения. За неиспользование детского кресла водителю придется заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.

Между тем на сайте Госавтоинспекции по РТ размещена памятка о перевозке детей. В ней также отдается предпочтение использованию именно автокресла, поскольку автокресло - самое безопасное и надежное из всех удерживающих средств.

На нем обязательно должна быть маркировка соответствию европейскому стандарту безопасности. Также автокресло подлежит сертификации в России.

По данным Госавтоинспекции, переднее пассажирское сиденье - самое небезопасное в автомобиле. Ставить туда автокресло на данный момент можно лишь в крайнем случае и при отключении подушек безопасности. Наиболее безопасным же местом считается среднее место на заднем сиденье авто.