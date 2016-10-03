Наш внештатный корреспондент - кандидат биологических наук Ольга Леушева уже поделилась на страницах «Казанских ведомостей» своим личным опытом содержания на даче кур-несушек, гусей и цесарок. Сегодня ее рассказ о выращивании кур-бройлеров.



ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО. В конце ХХ века, когда на прилавках наших магазинов появились «ножки Буша», многие впервые услышали слово «бройлер». Сравнивая белые мясистые окорочка с конечностями синюшных отечественных кур, мы представляли себе всю птицу целиком, и получалось что-то непомерно крупное. В бесконечных очередях возникали споры: «Молодцы американцы - новую породу вывели», - говорили оптимисты. «Это какими же химикатами нужно накормить курицу, чтобы она достигла таких размеров?» - возражали реалисты. Те и другие были правы лишь наполовину.

Действительно, первыми заинтересовались бройлерами прагматичные американцы еще в 20-х годах ХХ столетия. Но бройлеры - не порода, а скорее способ выращивания цыплят, полученных от многопородного скрещивания мясных и мясо-яичных кур. Этот кросс (как говорят специалисты) обладает качествами, превосходящими материнские и отцовские линии! Но чтобы достичь хороших результатов, нужно обеспечить бройлерам тепло, заботу и специальное кормление.

ТЕПЛО. Первые дни мая были прохладными, и если хорошо оперенным несушкам, гусям и цесаркам в курятнике было достаточно комфортно, бройлеров на ночь мы помещали в коробки и забирали домой. Соседство это было достаточно беспокойным и «ароматным», к тому же наши кот и пес посменно дежурили возле картонных домиков, мечтая при первом возможном случае разобраться с новыми жильцами. Заглянув в интернет, мы выяснили, что только к четвертой неделе цыплята-бройлеры чувствуют себя комфортно при температуре около 20 градусов, а малышам нужно тепло 30 градусов и круглосуточное освещение. В курятнике были подвешены специальные лампы и установлен обогреватель, возле которого к вечеру собиралась вся пернатая компания. И все же цыплята захрипели. Не все, но два самых маленьких сидели нахохлившись, не ели и не пили и дышали с трудом, издавая булькающие звуки.

ПТИЧИЙ «ХРИПП». «Птичий грипп», - поставила диагноз соседка, которой мы рассказали о возникшей проблеме. Рассудив, что вирусная инфекция поразила бы всех птиц, мы принялись за лечение подручными средствами. Антибиотик широкого спектра действия и детский сироп от кашля буквально поставили птенцов на ноги. Уже через два дня они активно толкались у кормушки, стараясь ухватить кусочек повкуснее. А уж аппетит у здоровых бройлеров отменный!

КОРМ. По правилам бройлеров нужно кормить отдельно, строго рассчитывая соотношение белков, жиров и углеводов, витаминных и минеральных добавок. Корм должен быть в кормушках постоянно. При совместном содержании разных птиц сделать это мы не могли. Все ели из одной кормушки, и корм заканчивался очень быстро. Тем не менее вскоре цыплята превратились в неуклюжих подростков-переростков, а там и в не менее неуклюжих здоровяков, свысока взиравших на миниатюрных несушек и соперничавших в объеме грудной клетки с вальяжными гусями.

«ЕДЯТ ТЕБЯ МОШКИ...» Однажды после дождя мы обнаружили на стенах курятника множество напившихся чьей-то крови комаров. Методом исключения установили, что кормились кровопивцы на бройлерах. Дело в том, что эти птицы изначально предназначались для выращивания в промышленных условиях, где плотность оперения не имеет большого значения. Перьевой покров бройлеров не такой плотный, как у обычных кур, а тем более гусей, и почти нет пухового «подшерстка». Вы будете смеяться, но некоторое время, прежде чем загнать птиц на ночлег, мы включали в курятнике фумигатор. А когда потеплело, повзрослевшие птенцы оставались ночевать на ветерке в вольере в большом фанерном ящике.

ЯИЦ НЕ ДОЖДАЛИСЬ. Бройлеры могут нести яйца начиная с 8 - 9 месяцев жизни. Но большие, нередко двухжелтковые яйца часто застревают в «родовых путях» ожиревших к этому возрасту кур, и птицы гибнут. Качество яиц у них не лучше, чем у «профессиональных» несушек, а количество намного меньше. Выводить цыплят из таких яиц не имеет смысла - потомство гибридов часто наследует не лучшие качества предков.

Впрочем, редко кто содержит бройлеров так долго.

ПЕРЕДЕРЖАЛИ. Бройлер - цыпленок для жарки. Эти птицы отличаются большой энергией pocтa, особенно в пepвые 8 нeдeль, и cклoнны к oжиpeнию в пocлeдyющeм. Чтобы к двухмесячному возрасту их гастрономические характеристики стали оптимальными, бройлерам сокращают площадь передвижения. Наши четыре месяца бегали по участку вместе со всеми, и мы стали всерьез опасаться, что получим жесткое, жилистое мясо. Вес бройлерной курицы может достигать 4,5 килограмма. У нас самым крупным вырос петух - 2 килограмма 800 граммов. Мясо оказалось достаточно вкусным, с прослойками ярко-желтого жира. Тушка разительно отличалась от тех, бледных, что мы покупаем в сетевых магазинах.

И все же мы пришли к мнению, что держать бройлеров не стоит. Болезненные обжоры нуждаются в особом уходе. А раз без применения антибиотиков все поголовье не сохранить, лучше приобрести для жарки курицу, выращенную специалистами по всем правилам.