Что увозят на память о нашем городе туристы? Набор вполне стандартный: тюбетейки, фигурки кота Казанского, кружки с видами Казани, магнитики, чак-чак... Как расширить этот привычный ассортимент? Как улучшить качество сувенирной продукции?

Решить эти важные задачи призван открытый конкурс «Туристический сувенир Республики Татарстан», инициаторами которого стали Центр развития народных художественных промыслов и ремесел РТ и Палата народных художественных промыслов и ремесел РТ.

Грант на реализацию творческой идеи



- Мы стараемся всячески поддержать людей с творческими идеями. Для этого организовали этот конкурс. Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею и выделил средства на премии для победителей, - рассказал генеральный директор Центра развития народных художественных промыслов и ремесел РТ Нури Мустафаев.

Конкурс проводится по семи номинациям: «Этнографический сувенир», «Гастрономический сувенир (напитки)», «Гастрономический сувенир (еда)», «Сувенир города и туристического маршрута», «Сувенир музея», «Сувенир-игрушка»,

«Упаковочная продукция».

Сейчас открыт прием заявок на конкурс. Заявки принимаются до 20 октября в Центре развития народных художественных промыслов и ремесел РТ по адресу: Казань, ул. Московская, 55, кабинет 401. Адрес электронной почты: konkurs.suvenir@yandex.ru.

С 10 октября по 3 ноября состоится этап открытого голосования. Каждый человек может познакомиться с конкурсными проектами и проголосовать за понравившийся сувенир на официальном сайте конкурса www.tursuvenir16.ru.

Победители в семи номинациях определятся большинством полученных голосов. Торжественная церемония награждения лучших из лучших пройдет в рамках традиционной выставки «Арт-галерея» на «Казанской ярмарке» с 3 по 7 ноября.

Жюри на этом этапе окончательно определит победителей в номинациях.

Победители получат не только денежный приз 50 тысяч рублей на воплощение своего проекта в жизнь, но и право ставить на своем сувенире знак «Лучший сувенир Республики Татарстан», проводить рекламную кампанию. Хочется верить, что конкурс станет ежегодным и приобретет статус всероссийского и международного.

«Город мастеров» - супермагнит для туристов



- Нури Амдиевич, несколько лет назад вы разработали проект национального этнокультурного туристического комплекса «Город мастеров». Интересно, он будет реализован?

- Да, этот проект, предложенный Палатой народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан, мы впервые презентовали пять лет назад. Спустя несколько лет вернулись к этому проекту, доработали его. Идею создания комплекса поддержал Президент РТ Рустам Минниханов. Недавно в мэрии Казани состоялось совещание, где была представлена концепция «Города мастеров» и создана рабочая группа по ее реализации. Все понимают, что такой этнокультурный комплекс важен не только для развития традиционных ремесел народов, проживающих в нашей республике, но и для повышения туристической привлекательности Казани и Татарстана. Он может стать центром туристического паломничества.

- Что планируется представить в «Городе мастеров»?

- Здесь будут национальные подворья - русская изба, татарский дом, украинская хата, казачий курень, казахская юрта, традиционные жилища других народов, где точно отражены традиции их быта.

В театре фольклора и обрядов можно будет посмотреть театрализованные программы о национальных праздниках, обрядах, увидеть выступления фольклорных коллективов. Посетители смогут поучаствовать в традиционных народных обрядах, совершить конную прогулку по парку, примерить доспехи средневековых воинов, пострелять из лука... Обязательно будут мастерские, где каждый желающий сможет побывать на мастер-классах по гончарному производству, керамике, золотому шитью, лозоплетению, художественной обработке кожи и меха, кузнечному делу, другим народным промыслам. Там же возможно организовать настоящую школу, где мастера будут передавать свой бесценный опыт и детям, и взрослым, которые всерьез заинтересуются народными промыслами и захотят продолжать традиции своих предков.

Тадж-Махал, Императорский дворец и другие чудеса света появятся в Казани



- Изюминкой этнопарка станет галерея под открытым небом - это копии знаменитых архитектурных памятников разных стран мира: индийский Тадж-Махал, исторический комплекс Регистан в Самарканде, мечеть Саудовской Аравии, Императорский дворец на площади Тянь Ань Мэнь в Пекине, Бахчисарайский ханский дворец, исторические памятники древнего Болгара, острова-града Свияжска, мечеть Кул Шариф, Спасская башня Казанского кремля, Чертово городище в Елабуге... То есть посетители парка смогут совершить виртуальное путешествие и познакомиться с самыми интересными и легендарными памятниками архитектуры. Это будет отличное место для познавательного семейного отдыха!

Если проект будет реализован, Казань станет российским центром национальной, этнической культуры и выйдет на новый уровень туристического потока. Могу сказать, что подобных комплексов в России нет.

- Какую площадь предполагается отдать под этнопарк и где он расположится?

- В идеале для этнопарка необходимо 15 - 16 гектаров земли. Где он будет, пока не решено. Есть несколько вариантов: у озера Лебяжьего, в Березовой роще в Приволжском районе. Третий вариант, на котором я настаиваю, - это территория за ТЦ «Парк Хаус» в Ново-Савиновском районе. Здесь нет проблем с коммуникациями, сюда можно легко доехать из любого района Казани. К тому же тут есть несколько природных водоемов, они красиво, гармонично впишутся в структуру этнопарка. Надеюсь, инвесторы проявят к проекту большой интерес. Они понимают, что деньги, вложенные в этнопарк, окупятся в течение пяти лет. Так что это перспективная и выгодная инвестиция на благо дальнейшего развития Татарстана.