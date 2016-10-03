В 2018 году будет праздноваться 300-летие Казанского адмиралтейства. Два года назад по решению руководства республики и города была разработана концепция градостроительной реконструкции Адмиралтейской слободы. Куда денутся предприятия с излучины Казанки, почему сейчас она называется прудом и что станет с Горбатым мостом? На эти и другие вопросы читателей «Казанских ведомостей» ответил глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

- Сергей Александрович, какова цель проекта развития территории Адмиралтейской слободы?

- Перед нами стоит непростая задача - превратить этот район в одно из самых привлекательных для жизни и обустроенных мест в Казани. Реализация проекта позволит кардинально изменить имидж территории, взаимоувязать решения вопросов социально-демографического, экономического, культурного возрождения Адмиралтейской слободы, сохранить целостность территориального комплекса исторического и природного наследия.

- Что уже сделано?

- Разработан и утвержден проект планировки территории Адмиралтейской слободы на площади свыше 350 гектаров. Излучина реки Казанки признана водным объектом, и данные внесены в Государственный водный реестр под новым названием - пруд Адмиралтейский. Пруд зарегистрирован в Государственном каталоге географических названий. Одновременно специалистами велось обследование Адмиралтейского пруда, в ходе которого были выявлены источники его загрязнения.

- На берегах пруда расположены предприятия, многие из которых существуют еще с прошлого века. Они останутся или их переведут в другое место?

- Проведен анализ предприятий по вопросу возможности вывода или перепрофилирования производственных мощностей. ОАО «Сантехприбор» прекратило свою производственную деятельность. На этом месте планируется новый жилой комплекс. Проект жилой застройки этой территории уже утвержден на градостроительной комиссии с участием Президента РТ. До 2018 года с территории Адмиралтейской слободы уходит ПАО «Казанский вертолетный завод».

- Долгие десятилетия излучина Казанки походила на грязное болото, в нее попадали неочищенные промышленные отходы и стоки, на берег несанкционированно свозили строительный и бытовой мусор. Что-то будет делаться для исправления ситуации?

- Несомненно. Разработана проектно-сметная документация по экологической реабилитации Адмиралтейского пруда. Проект «Экологическая реабилитация пруда Адмиралтейский в г. Казани» прошел защиту в Федеральном агентстве водных ресурсов. На восстановление и экологическую реабилитацию выделена субсидия в размере почти 23 млн рублей из федерального бюджета. Республика тоже внесла свою финансовую лепту. Распоряжением Кабинета министров РТ Министерству строительства РТ на эти цели выделено свыше 15 млн рублей. На пруду будут построены очистные сооружения для городской ливневой канализации. Работы уже начались.

- Адмиралтейская слобода интересна своей историей. Будет ли она представлена в каком-либо виде казанцам и гостям города?

- Запланировано строительство музейного комплекса Адмиралтейской верфи. Национальный музей РТ подготовил проект научной концепции. Предположительно, комплекс будет располагаться в историческом месте, в устье Адмиралтейского пруда, в непосредственной близости к промышленным территориям и коммунально-складским и гаражным объектам. Также рассматривается вариант размещения музейного комплекса на прибрежной территории Волги. Таким образом, обретет новую жизнь набережная.

- Жителей Адмиралтейской слободы беспокоит судьба старого татарского кладбища по улице Брюсова. Что будет с ним?

- Проведено его обследование. Территория кладбища отнесена к зоне парков, на которую распространяются ограничения по условиям охраны памятников истории и культуры. В ближайшем будущем начнется реконструкция мусульманского погоста, все необходимые для этого документы разработаны и согласованы. Будет проведено благоустройство территории. Это снос аварийных деревьев, обрезка и посадка деревьев и кустарников, устройство газона, установка декоративного ограждения по периметру. Будут установлены входная группа, мемориальный памятный знак. Намечены строительство пешеходных дорожек из современных материалов, установка скамеек, урн при входе, устройство нового наружного освещения, организация поста охраны, устройство системы видеонаблюдения.

- Это кладбище наверняка интересно для ученых-археологов.

- Одним из требований разработки проектной документации реконструкции кладбища является проведение археологических изысканий. Институтом археологии Академии наук РТ подготовлен сметный расчет проекта археологических изысканий, но пока источник финансирования данных работ не определен.

- Что будет с Горбатым мостом? Его не уберут?

- Необходимо принять управленческое решение о реконструкции моста. Требуется обследование технического состояния его несущих конструкций. Стоимость этих работ чуть более полумиллиона рублей. Конкретного решения по тому, оставят его или демонтируют, нет. Демонтаж потребует инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, проекта организации демонтажа, проекта переустройства инженерных коммуникаций, попадающих в зону демонтажных работ, получения согласований для проведения демонтажных работ. На все это нужно примерно 3 млн рублей. Так что вопрос с Горбатым мостом пока остается открытым.

- Когда можно ожидать первых зримых изменений в Адмиралтейской слободе?

- Надо понимать, что такой огромный объем работ не может быть выполнен одномоментно. В настоящее время Министерством строительства РТ подготовлен комплексный план мероприятий поэтапного развития территории Адмиралтейской слободы, который в настоящее время проходит согласование в установленном порядке.