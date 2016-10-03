Мы начинаем публиковать серию материалов, которые, надеемся, кому-то помогут разглядеть схему мошенничества, маркетинговые хитрости и не дать себя обмануть. И еще чтобы никто вас не смог назвать простофилей.

Как мы остались без задатка

Свадебные хлопоты, в частности, выбор и покупка свадебного платья, являются одним из самых приятных моментов грандиозного события, которое ждет каждая девушка. Действительно, это так. Но лишь с одной стороны. Другая сторона медали - продавцы, которые всеми путями хотят нажиться на счастливой, наивной и взволнованной невесте. Горький опыт покупки свадебного платья, к сожалению, не обошел меня стороной и слегка подпортил настроение перед таким важным событием.

В выходные, счастливые, с мамой и подругой мы направились в свадебные салоны в поисках идеального платья мечты. В голове уже нарисовалась картинка образа невесты: белоснежное пышное платье с небольшим шлейфом, украшенное стразами, на волосах фата и диадема. Заходим в первый магазин: раздолье для глаз - каких только платьев нет! Но у меня-то уже имеется определенный образ. Его и ищем дружно с продавцом, которая попутно осыпает меня комплиментами:

«Такая красивая, сейчас подберем идеальное платье, будешь принцессой». Мама и подруга также словно потерялись в рядах белых платьев. Однако поиск наш длился недолго. Почти сразу же я заметила его - платье своей мечты. Подхожу к нему с восторгом в глазах. Продавец это сразу замечает: «Да, такая модель у нас пользуется большим спросом. Нужно примерить, это то что тебе надо». Кстати, почему-то сразу же она начала со мной общаться на «ты». Может, для кого-то это знак сближения, но меня подобное отношение отпугнуло. Хотя мысли о платье заставили на это не обратить должного внимания.

Забираю платье, иду примерять. Надеваю белые туфельки, подъюбник и само платье. Вот я и невеста. Уверена, что лучше точно не будет. Да и зачем искать, я нашла свой идеал. Показываюсь маме и подруге. Они в восторге. Параллельно вокруг меня, как у новогодней елки, собираются продавцы этого магазина. Одной я так понравилась, что она начала меня фотографировать на свой планшет. Другая сказала, что такой красивой невесты еще не видела. Третья принесла мне фату и диадему.

Теперь я точно принцесса, чуть ли не на седьмом небе от счастья. В голове уже звучит марш Мендельсона, в мыслях я иду в этом платье к своему жениху. Но тут все прерывается правдой жизни. Продавец нам сообщает, что платье стоит 30 тысяч рублей, фата - 4900 рублей. Отмечу, что фата была самой обычной, без кружев. Тогда я этого почему-то не заметила. С собой у нас денег не было. Мы решили поехать домой за ними. Тут нам предложили внести задаток в размере 5 тысяч, чтобы для нас отложили это платье до конца дня. «Сегодня выходной, придет другая невеста и может купить ваше платье», - напугали нас. В спешке вносим 5 тысяч, подписываем договор задатка. Точнее, ставим подпись на галочку, на которую нам указали. В суматохе даже не прочитали, что подписали.

Выходим из магазина. И постепенно начинаем понимать, что фата очень дорогая да и платье, наверное, можно еще лучше найти. Нельзя ведь покупать первое, что примерили, поэтому заходим в другой магазин, чтобы убедиться в правильности выбора. Здесь и наступает огорчение: глаза замечают более красивое и качественное платье. Надеваю его, сидит на мне даже лучше уже выбранного. А фата в разы длиннее, наряднее и дешевле на 3 тысячи. «Мама, нас обдурили. То платье не стоит таких денег, а фата тем более», - с горечью говорю я.

Тут же возвращаемся в первый магазин. Говорим, что хотим забрать задаток. А нам отвечают, мол, задаток не возвращается. Естественно, мы возмущаемся, ведь нас даже не предупредили. «Так в договоре черным по белому написано, что задаток не возвращается. Вы сами подписали его», - заявляет нам продавец, которая совсем недавно желала мне счастья и всех благ. Было очень обидно, конечно. Друзья-юристы сказали, действительно, шансов вернуть задаток практически никаких.

Эта ситуация научила ответственно подходить к покупке свадебных вещей, а главное, не доверять продавцам. В итоге мы приобрели другое красивое платье. Нам даже скидку сделали в размере 3 тысяч после рассказа о неудачном задатке.

«Нельзя портить невесте настроение. Мы так не работаем», - утешили меня в салоне моего нового свадебного платья. Совестливые люди еще есть. Но очень жаль, что много тех, кто ради денег готов забыть о человечности.

Анастасия

Обман при трудоустройстве

Пожалуй, одно из наиболее уязвимых состояний любого человека - это время, когда он остается без работы. Финансовые обязательства вынуждают быстро искать новое место трудоустройства, а накапливающиеся долги заставляют терять осторожность в процессе его выбора. Этим могут воспользоваться мошенники, выдающие себя за работодателя. Рассмотрим несколько простых способов, с помощью которых они выманивают деньги у доверчивых граждан.

Все эти способы сводятся к одному - заставить соискателя работы заплатить. Но различаются поводы и предлоги. Первый - оплата обучения. Дескать, нужно пройти курсы подготовки или переподготовки, конечно, платные. «Работодатель» даже может обещать гарантированное трудоустройство и компенсировать стоимость обучения. Либо сами курсы могут быть бесплатными, зато необходимо приобрести методическую литературу. В обоих случаях это почти гарантированный обман.

С другим разводом нередко сталкиваются те, кто ищет работу рабочего или охранника. «Работодатель» требует непременно приобрести за свой счет форменную одежду. Как вы понимаете, это всего лишь способ выманить деньги. Третий способ отъема денег у жертвы хорошо знаком тем, кто хоть раз работал по вахтовому методу. Мошенники просят оплатить стоимость проезда до места работы, оправдывая это тем, что там человек быстро заработает крупную сумму. Еще один способ обмана - соискателю предлагают работу на дому. И всего-то нужно - купить материалы.

Очевидно, что все эти схемы примитивны и рассчитаны на неосмотрительность соискателя работы. Потому будьте осторожны при трудоустройстве. Проверяйте информацию о потенциальном работодателе - в интернете на сегодняшний день можно найти огромное количество открытой информации о юридических лицах.

Когда потеряна ценная вещь

Нередко в жизни случаются ситуации, когда оказывается утеряна ценная вещь: документы, телефон или фотоаппарат и так далее. Конечно, можно подать объявление с предложением вернуть потерянную вещь за вознаграждение, тем более что современное информационное пространство дает возможность донести его до большого количества людей. В том числе и до мошенников…

Действуют они по следующей схеме. Вам звонят и сообщают о том, что нашли вашу вещь и готовы ее вернуть. Не бесплатно, конечно, а, скажем, за 20% от ее стоимости. В общем, справедливое требование. Получив согласие от будущей жертвы, мошенник озвучивает условия обмена. От личной встречи он обязательно откажется, объяснив это тем, что вы можете позвонить в полицию и явиться на встречу в сопровождении ее сотрудников, чтобы забрать находку без выплаты вознаграждения. Вместо этого мошенник предложит положить требуемую сумму на счет его мобильного телефона.

- У вас же останется на руках чек об оплате, - сладкоголосо будет он объяснять. - Если я не верну вам потерянную вещь, вы просто обратитесь к оператору связи и вернете деньги.

Наглая ложь! Деньги, отправленные на счет мошенника, будут обналичены в считанные минуты, поэтому единственное, что вам останется, - писать заявление в полицию. Будьте бдительны при общении с людьми, сообщающими о находке искомой вещи. Попросите прислать ее фотографию. Скорее всего, мошенник откажется это сделать под каким-либо предлогом, например, потому что у него якобы телефон без фотокамеры.