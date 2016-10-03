Мэрия столицы РТ продолжает целенаправленную поддержку в деле воспитания у горожан культуры бережного отношения к природе, а также привлечения внимания к проблемам экологии и вторичной переработки сырья.

В рамках одной из таких акций исполнительный комитет Казани организует сбор макулатуры, полиэтиленовой тары и других отходов. Сегодня, 6 октября, горожане смогут сдать макулатуру с 9.00 до 15.00 на парковке Министерства экологии и природных ресурсов РТ (ул. Павлюхина, 75), а также у управляющей компании Приволжского района (ул. Ипподромная, 17). Как сообщает городской комитет ЖКХ, казанцы также смогут сдать сегодня и другие отходы - ветошь, полиэтилен, пластиковые канистры, тару из-под бытовой химии.

Кроме того, пресс-служба горисполкома напоминает, что в столице Татарстана на постоянной основе действуют 4 точки приема вторичного сырья.

Так, с понедельника по субботу горожане могут сдать вторичное сырье в пунктах на перекрестке улиц Мусина и Чуйкова (с 8.00 до 18.00), на ул. Энергетиков, 7 (с 8.00 до 16.00), ул. Мавлютова, 9 (с 8.00 до 16.00), ул. Фучика, 62 (с 8.00 до 16.00).

За сданное сырье казанцы получат небольшое материальное вознаграждение. Так, за килограмм картона дают 4 рубля, за килограмм макулатуры - 3 рубля. За сданный килограмм ПЭТ-бутылок можно выручить 12 рублей, аналогичная масса алюминиевых банок принесет 35 рублей.

Кстати, в ближайшее время в Казани планируется открытие еще 25 пунктов сбора отходов. Все полученные от горожан отходы идут на переработку, причем порядка 70% сырья остается на внутреннем рынке Татарстана. Собранный картон, полипропиленовые ящики и трубы перерабатываются в аналогичные продукты, из макулатуры производят утеплитель, из ПЭТ-бутылок изготавливают ПЭТ-ленты и дорожные мембраны.