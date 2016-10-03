Сумма материнского капитала в 2017 году увеличена не будет

Сумма материнского капитала не будет увеличена в следующем году. Об этом, как пишет «Парламентская газета», сообщил глава Минтруда Максим Топилин.



Топилин уточнил, что это решение является окончательным.

Ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец заявляла, что вопрос с индексацией маткапитала в 2017 году является единственным, по которому правительству не удалось договориться.

Программа материнского капитала предусматривает единовременную денежную выплату при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка.

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