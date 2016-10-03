На улицах Казани и трассе М7 вблизи города нередко можно увидеть самодельные таблички с буквой «Ч». Что скрывается за этой буквой, узнала внештатный корреспондент «Казанских ведомостей».

Тайна «Ч»

На автобусной остановке «Гаврилова» замечаю самопальный знак, который совсем не похож на дорожный: желтая табличка с идеально выведенной черной буквой «Ч», а внизу номер телефона указан.

Любопытство взяло вверх! С помощью интернета пытаюсь разгадать тайну «Ч». Перелопатив десятки сайтов, узнаю, что таким незатейливым способом можно обозначить место, где легко изготовят фальшивые документы строгой финансовой отчетности для бухгалтерии на работе - мол, получил деньги на командировку, а сам не поехал, зато банкноты положил в свой карман.

Вот это схема, нужно непременно испробовать на себе! Звоню по номеру, который был указан на табличке:

- Алло! Это организация по производству чеков?

В телефонной трубке раздается мужской голос:

- Да, что именно вас интересует?

На ходу придумываю легенду, якобы на работе отправили в командировку и в бухгалтерию необходимо представить билеты и чек из гостиницы.

- Это реально, диктуйте ваши ФИО, дату покупки билетов, город и гостиницу, - оживленно доносится из телефонной трубки.

- Я бы хотела лично к вам приехать и обговорить кое-какие нюансы, это возможно? - настаиваю на личной встрече.

- Это лишняя трата времени, все можно обговорить по телефону, готовые документы мы вам сами привезем, - не уступает мой собеседник.

Быстро сориентировавшись, объясняю, что живу за городом и мне было бы удобнее самой приехать.

После длительной паузы мужчина, почувствовав подвох, спросил, откуда я взяла номер его телефона.

- Друг неоднократно к вам обращался,- уверенно говорю я.

В результате мне все же удалось узнать адрес.

«ЧЕКисты» могут все!

Спальный район Казани, серая жилая пятиэтажка со множеством вывесок: «Салон красоты», «Ателье», «Шторы, текстиль» и много чего еще, но ничего похожего на контору ЧЕКистов (так их называют в сети) нет. Наверняка подстава! Звоню этим умельцам, чтобы уточнить правильность адреса:

- Добрый день, это Мария, я звонила вам вчера. Приехала по указанному адресу, но не могу найти вашу организацию.

- Подходите к пятому подъезду, мы скоро подъедем, - протараторили на другом конце провода.

Спустя 15 минут к указанному мне месту подъехала красная побитая «пятнашка», из которой вышли два молодых человека в спортивных костюмах.

М-да, не так я представляла себе «чековых бизнесменов»!

Молодые люди по-джентльменски открыли передо мной подъездную дверь и указали на лестницу в подвальное помещение.

- А что это еще за мышиная нора? - иронично спрашиваю я.

- Мы арендуем помещение, около месяца назад сюда переехали, - с улыбкой отозвался один из молодых людей.

Заходим в маленькую комнату с выкрашенными серой краской стенами и тусклым освещением. Помещение больше походит на склад - много картонных коробок, на полу целлофановые пакеты, а в воздухе неприятный запах сырости. Рабочая обстановка сведена к минимуму - старый письменный стол с компьютером, принтер, уйма белой бумаги и два обшарпанных стула.

Осмотр помещения прервал Данил (назовем его так):

- Что печатать будем? - интересуется молодой человек.

- Да вот в командировку в Нижнекамск с работы отправили, а ехать так не хочется... - жалобно отвечаю я.

- Понимаю, часто с такими просьбами обращаются к нам, - смеется Артем (назовем так второго парня), - сейчас мигом нарисуем вам билетик.

Бизнес из 90-х



Пока Артем мухлюет за компьютером, я пытаюсь наладить контакт:

- Мальчики, а вообще, что у вас за организация такая? В первый раз к вам обращаюсь.

- Этот бизнес еще в 90-х годах начался, раньше было проще - на каждом углу висели таблички «Чеки», но потом со временем их заменили на «ЧЕбуреКИ», а сейчас и вовсе пишут просто «Ч», - объясняется Артем.

- Как интересно! А много вас? - поддерживаю разговор.

- Конкуренция большая, у всех контор по несколько точек. Мы вот, например, еще в Набережных Челнах, Альметьевске есть, - говорит парень.

- Все равно же дело ваше нелегальное. Полиция не зажимает? - ехидно смеюсь я.

- А мы сами из полиции - Данил вот сержант, я капитан, - смеется мой собеседник.

- Ну а если серьезно, не страшно?

- Чего бояться, если большие люди за нами стоят, - подмигивает Артем.

Разговор прервал второй молодой человек:

- Вот, билет готов, проверьте данные.

Документ действительно не отличить от оригинального - дата отправления автобуса, платформа, место, даже инициалы кассира указаны.

- А на работе не «спалят»? - интересуюсь у «бизнесменов».

- Да кому нужно проверять? - уверяет Артем. - Вот смотри, как это делается.

На мониторе вижу огромное количество готовых шаблонов, здесь есть вокзалы практически всех крупных городов России, чекоизготовители просто забивают нужные данные в заготовленные билеты.

Как мне объяснил Данил, базу им предоставляют обычные люди, которые ранее обращались к ним с просьбой сделать дубликат билетов.

- А проезд на самолете тоже можете сделать? - спрашиваю молодых людей.

- К сожалению, нет, у нас есть только билеты на поезда и автобусы, - с досадой отвечает Артем.

- Проживание в гостинице будем рисовать? - спрашивает Данил.

- Будем, - отвечаю я.

- Не принципиально какая? - уточняет парень.

- Что подороже, - смеюсь я.

Как оказалось, цену на гостиницу я могу указать абсолютно любую, как мне объяснили юные финансовые шаманы, в бухгалтерии все равно не будут проверять.

Пока готовили гостиничную квитанцию, продолжаю расспрашивать Артема о «чековом бизнесе»:

- А прибыль большая?

- Ты откуда такая любопытная взялась? - смеется Артем.

Пытаюсь поддержать разговор:

- А я, может быть, с вами хочу работать. Вам секретарша не нужна? Я кофе варить умею.

- За прошлый месяц с одной точки 70 тысяч сделали, так что устраивайся, на жизнь хватит, к тому же мы делаем абсолютно любые документы, - продолжил шутку Артем.

- Все, с вас 360 рублей - 200 рублей два билета и 160 гостиница, - говорит Данил, кладя документы в файл.

Вывод

Вот так просто - за 15 минут и 360 рублей - мне удалось обмануть свое начальство и присвоить себе деньги, выданные на командировку.