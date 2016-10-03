Завтра, 7 октября, в рамках Декады пожилых людей в Республике Татарстан состоятся приемы граждан по оказанию бесплатной юридической помощи населению.

В этот день бесплатная юридическая помощь населению будет оказываться в отделах социальной защиты, администрациях и многофункциональных центрах городов и районов республики, общественных приемных районных (городских) отделений партии «Единая Россия».

Так, в Казани желающие граждане смогут получить консультацию с 9.00 до 15.00, в районах и других городах республики – с 8.00 до 14.00. Первые три часа прием будут вести нотариусы, последующие три часа – адвокаты, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.

День бесплатной юридической помощи организован Татарстанским региональным отделением Ассоциации юристов России совместно с Министерством труда, занятости и соцзащиты РТ, Адвокатской палатой РТ и Нотариальной палатой РТ.

Полный список адресов по Республике Татарстан, где будет оказываться бесплатная юридическая помощь, ФИО ответственных и их номера телефонов размещены на сайте Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России alrf16.ru.