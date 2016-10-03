Казань посетил специальный представитель правительства Франции по экономическим отношениям с Россией, председатель Фонда ислама Франции Жан-Пьер Шевенман.

Высокий гость встретился с Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым, заместителем премьер-министра РТ Алексеем Песошиным, посетил Духовное управление мусульман РТ, Российский исламский институт, побывал в

Свияжске. В своем плотном рабочем графике господин Шевенман нашел время для эксклюзивного интервью «Казанским ведомостям». Мы пообщались в машине по дороге в аэропорт.

- Казань - очень красивый город. Свияжск - волшебное место с уникальной природой, историей. В Казанском кремле тоже все наполнено историей. Там удивительно красиво смотрятся рядом Благовещенский собор и мечеть Кул Шариф, - поделился впечатлениями господин Шевенман. - В Татарстане нашли очень гармоничную формулу мирного сосуществования людей разных вероисповеданий, разных национальностей. Франции и Европе у Татарстана можно многому поучиться.

- Проблема межконфессионального и межнационального согласия для Франции актуальна?

- Да, в послевоенный период к нам переехало много мусульман из Алжира, Туниса, Марокко, других стран. По статистическим данным, сейчас примерно 8 процентов населения Франции исповедуют ислам. Для нас очень интересен и важен опыт Татарстана в выстраивании конструктивных, уважительных взаимоотношений между представителями разных религиозных конфессий, обучения имамов. Для всего мира актуальна проблема пресечения различных радикальных течений в исламе и поиск эффективных методов их профилактики. Об этом мы говорили с Минтимером Шаймиевым, муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным, ректором Российского исламского института Рафиком Мухаметшиным. В Москве продолжим эти темы во время встречи с первым заместителем председателя Духовного управления мусульман европейской части России Дамиром Мухетдиновым.

- Какие сферы наиболее перспективны для сотрудничества Татарстана и Франции?

- Для нас важно сотрудничество во всех сферах - экономике, культуре, туризме, науке, медицине. В конце ноября делегация из Татарстана во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым посетит с официальным визитом Францию. Будем обсуждать общие интересы во всех сферах. Наша задача - увеличение французских инвестиций в экономику Татарстана. В Татарстане работают компании из Франции, но их не так много, как могло бы быть. Инвестиции, которые Татарстан мог бы вложить во Францию, пока тоже не такие большие. Здесь есть над чем работать. Обязательно будем развивать и культурное сотрудничество. Обменные гастроли музыкальных, танцевальных, фольклорных коллективов, выставки, фестивали будут знакомить французов с самобытной татарской культурой, а татарстанцев - с культурой Франции.

- Экономические санкции против России не смогут помешать сотрудничеству? И кто больше теряет от этих санкций - Россия или Европа?

- Теряют все! Санкции и ответные меры - это постоянный обмен ударами, от которых страдают все. Я думаю, надо прийти к тому, чтобы снять санкции. Для этого необходимо найти разумные пути урегулирования отношений, которые бы соответствовали соглашениям, достигнутым в Минске. Сейчас важно любое сотрудничество, любой диалог. Безусловно, предстоящий визит делегации Татарстана во Францию внесет свой вклад в дело налаживания отношений между Россией и странами Евросоюза.