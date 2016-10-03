Для абсолютного большинства жителей Казани повышение роста тарифов на услуги ЖКХ стало серьезной нагрузкой.

Особенно рост тарифов на ЖКУ сказывается на жителях старше 55 лет (пенсионерах) и работниках бюджетной сферы.

Об этом свидетельствуют итоги опроса населения Казани по вопросу роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, проведенного Региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ РТ.

Опрос населения был направлен на изучение мнения жителей города по отношению к росту платежей за жилищно-коммунальные услуги и выявление оценки удовлетворенности качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Целевой аудиторией опроса стало взрослое население Казани в возрасте от 18 лет и старше. Кроме общей оценки настроения жителей столицы итоги опроса позволили выявить и оценку осведомленности населения на тему жилищно-коммунального хозяйства.

Так, большая часть казанцев осведомлена о различных способах экономии коммунальных ресурсов. Среди них наиболее популярные - установка индивидуальных приборов учета, использование энергосберегающих ламп.

Примечательно, что более половины опрошенных респондентов готовы лично участвовать в управлении своим домом, в том числе в организации его технического обслуживания и проведении ремонтных работ.

А вот более 76% опрошенных недовольны качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, содержанием общего имущества в многоквартирном доме. Кстати, более высоким качество ЖКУ склонны оценивать представители молодежи от 18 до 35 лет в отличие от пожилых людей, которые настроены весьма скептически в оценке работы местных сантехников, слесарей и управленцев от ЖКХ.