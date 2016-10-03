Во вторник мэр Казани Ильсур Метшин посетил гимназию №4 с татарским языком обучения Кировского района, где прошло открытие финальной части игры «300» в отремонтированном спортивном зале с символикой казанского футбольного клуба «Рубин», сообщает официальный сайт мэрии Казани.

По словам градоначальника, этот проект призван популяризировать футбол, который считается главной игрой не только в нашей стране, но и в мире.

Место для старта финальных игр было выбрано не случайно - гимназия №4 вошла в число победителей конкурса «Самый футбольный класс», который проходил в этом году. Учащиеся гимназии стали активными участниками конкурса и вошли в пятерку лидеров по итогам посещения матчей прошлого сезона.

Турнир по игре «300» начался в сентябре и проходил в трех возрастных группах. Для этого во дворах и школах были установлены 40 ворот, оформленные в стиле «Рубина». С 3 сентября по 3 октября в каждом районе города проходили отборочные игры, в которых приняли участие 335 команд - более 1000 человек. Самая быстрая игра заняла всего 38 секунд, самая долгая длилась 1 час 3 минуты. В заключительный этап соревнований игры «300» вышли 24 команды. Все финалисты получили в подарок «рубиновые» дневники.

«Я рад в такой красивый день золотой осени присутствовать на финальной части турнира, который мы решили возродить в рамках популяризации футбола», - сказал градоначальник.

Мэр Казани отметил, что в футбол играют и профессионалы, и любители, и дети, и ветераны. «Игра «300» - разновидность футбола, когда не можешь собрать команду, но есть большое желание сыграть в любимую игру, причем на территории, которая не всегда приспособлена для этого. Мы очень хотим, чтобы в каждом дворе и школе играли в футбол», - сказал Ильсур Метшин.

Он также поблагодарил депутата Казанской городской Думы Делюса Сиразетдинова, который помог с ремонтом спортивного зала в гимназии. «Наша мечта - чтобы таких залов было больше», - сказал мэр.

Напомним, с просьбой о ремонте спортивного зала к градоначальнику в начале лета обратилась директор гимназии Илхания Вахитова. Тогда мэр Казани оценил результаты капремонта, который был проведен в учебном заведении. В гимназии обновили входную группу, фасад, кровлю, санузлы, системы горячего и холодного водоснабжения, канализации, двери, ограждение. Теперь, к радости школьников, спортивный зал не только отремонтирован, но и оформлен в стиле ФК «Рубин».

«Пусть победит сильнейший, - напутствовал финалистов Ильсур Метшин. - Проигравших здесь не будет, потому что победит футбол и ваше желание играть в эту замечательную игру».

После этого Ильсур Метшин сделал первый символический удар. Мяч градоначальника отбил вратарь команды Кировского района Стас Кузьмин.

В открытии финала игры «300» также приняли участие первый заместитель руководителя исполкома Дамир Фаттахов и главы районов города.