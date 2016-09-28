Перенестись на 100 назад и оказаться в удивительной эпохе модерна можно на выставке «Петербургский модерн. 1890–1910-е годы.Стиль и светская мода», которая открылась сегодня в Центре «Эрмитаж-Казань».

Здесь представлены костюмы, аксессуары, живописные полотна и фотографии модниц Петербурга конца XIX – начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа.

- Это не просто выставка костюмов. Это знакомство с тем удивительным временем, когда в столичных модных салонах так много размышляли не только о литературе, музыке, моде, но и о судьбах Отечества, о роли человека в истории. – поделилась впечатлениями директор Музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева.

Главный хранитель музейной коллекции Государственного Эрмитажа, заместитель генерального директора Светлана Адаксина отметила, что костюмы, представленные на выставке, очень интересуют молодое поколение, современных дизайнеров одежды, потому что это красиво, стильно, современно.