Инвесторы в мусульманских странах передают религиозным организациям свое имущество, а прибыль от него отдают на благотворительность. В России же институт вакуфного имущества находится лишь в зачаточном состоянии.

Институализация вакуфной системы – один из острых вопросов, которые решают мусульмане России. Если в странах арабо-исламского мира вакф – это целое государственное управление, то у нас процессы регулируются лишь религиозными организациями. Именно поэтому теоретический и практический опыт европейских и исламских ученых так необходим для развития системы в России. В рамках Международной научно-практической конференции «Вакф в России: современность и перспективы» представители Кувейта, Боснии и Герцеговины и других стран поделились с инвестиционными тенденциями вакфов, а также обсудили общие положения и правила вакфа в Исламе.

- Институт вакф помогает в реализации вопросов недостатка средств нуждающихся. Нам необходимо изучить опыт зарубежных специалистов, чтобы и в России вакф приобрел свой облик. Нужно понимать, что религиозные организации не могут в одиночку правильно управлять системой. В России, конечно, уже делаются первые шаги, но говорить о лидерстве определенных регионов не приходится. Мы методом проб и ошибок изучаем эту тему, потому что единой модели пока нет, - прокомментировал заместитель председателя СМР и ДУМ РФ Рушан хазрат Аббясов.

В Татарстане в фонд развивает такие проекты как мусульманская медицинская клиника, Вакуфный комплекс в Набережных Челнах, мусульманский комплекс, реабилитационный центр для детей и Дом Закят. Для формирования института вакфов муфтий Татастана Камиль хазрат Самигуллин предложил организовать краткосрочные курсы повышения знаний для мусульман-бизнесменов. При этом они должны проходить с использованием передовых интернет-технологий, чтобы как можно более точно объяснить о системе. Занятия по изучению основ вакфа необходимы и в университетах.

- Откровенно говоря, институт вакуфного имущества находится в зачаточном состоянии во всех мусульманских регионах России. Новые Акчурины, Апанаевы, Рамеевы 21 века ждут своего времени. Но они не появятся без плотного взаимодействия Духовного управления мусульман с современной мусульманской бизнес-элитой. Мы сегодня сталкиваемся с проблемой информационного голода по тематике вакуфного имущества. У нас не так много книг, статей и выступлений хазратов на эту тему, - посетовал Камиль хазрат.

Особое внимание вакфов в мусульманских странах уделяется образовательным учреждениям. Зарубежные ученые считают, что бороться с бедностью без вклада в учебную деятельность невозможно.

- Институт вакф способствует уменьшению бедности и повышению благосостояния общества. Раньше эта система выполняла сразу несколько ролей, которые сейчас делают различные министерства, в том числе здравоохранения. Благодаря вакфам были опубликованы и книги. Сегодня Исламский банк развития создает структуры, которые занимаются продвижением этого института. Для того, чтобы вакф всегда существовал необходим уставной капитал. Он остается нетронутым, расходуется лишь прибыль, которая от него получается. Стратегия фонда – поддержка бедных, стран, которые были подвергнуты природным бедствиям. В том числе мусульманским регионам, которые не являются членами банка развития, - рассказал представитель Исламского банка развития Абделлах Аль-Фак Аль-Мак.

Исламский банк развития окажет помощь в реализации проекта Фонда «Вакф Республики Татарстан» создании исламских облигаций. Это будут первые исламские облигации – сукук в России.

- Существуют светские облигации, а мы хотим выпустить исламские – сукук. Они будет без процентов, поскольку это запрещено Шариатом. Средства будут выданы мусульманам в рассрочку, - объяснил генеральный директор «Фонда Вакф Республики Татарстан» Рустем Хабибуллин.