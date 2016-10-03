По требованию прокуратуры в Новошешминском районе РТ досрочно прекращены полномочия депутата сельского поселения, привлеченного к уголовной ответственности.

Прокуратура Новошешминского района Республики Татарстан провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, в части соблюдения установленных законом ограничений для государственных и муниципальных служащих.

Основанием для прокурорского вмешательства стал приговор Новошешминского районного суда от 12 августа 2016 года в отношении депутата Совета муниципального образования «Краснооктябрьское сельское поселение» Новошешминского муниципального района 48-летней Светланы Ерохиной.

Ее признали виновной в превышении должностных полномочий и растрате бюджетных средств.

Между тем, в нарушение требований Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», местные власти не предприняли меры по досрочному прекращению депутатских полномочий Ерохиной.

В связи с этим прокуратура района внесла в адрес Совета муниципального образования «Краснооктябрьское сельское поселение» представление, потребовав незамедлительно устранить нарушения закона.

После вмешательства прокуратуры депутатские полномочия Ерохиной досрочно прекращены, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.