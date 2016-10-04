Об этом сообщается на сайте Мэрии Казани.



Временные неудобства связаны с ремонтом ЛЭП.

Авиастроительный район - с 9.00 до 17.00 отключат свет на улицах 2-я Колхозная, Колхозная, Полевая, Речная, Сосновая.

Вахитовский район - с 8.00 до 17.00 отключат свет в доме №15 по ул. Девятаева.

Приволжский район - с 9.00 до 17.00 отключат свет на ул. Кул Гали, 9/95, ул. Ю. Фучика, 97, 99, 101, 2-я Елабужская, Бодрая, Болгар, Горийская, Дудинская, Елабужская, Ушакова.

Советский район - с 8.00 до 18.00 отключат свет на ул. Космонавтов, 41, 41а, 41б, 47, 49, 49а, 51, 53, 51, 55.