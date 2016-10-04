Об этом сообщается на сайте прокуратуры Тюменской области.

Напомним, что 27.08.2015 в Тобольске произошло ДТП. Водитель был осужден по ч.1 ст.264 УК РФ и приговорен к одному году ограничения свободы. Мать ребенка обратилась в суд, чтобы получить компенсацию за причинение морального вреда. Дело было рассмотрено. Было принято решение взыскать с виновника 300.000 рублей. Мужчина пытался обжаловать решение, однако, жалоба была отклонена. Теперь виновнику ДТП предстоит выплатить компенсацию - 300.000 рублей.