Если первый тур чемпионата России по волейболу казанский «Зенит» совместил с матчем за Суперкубок, то затем для команды наступили уже будни. Первый выезд последовал в Уфу, где пришлось сыграть с местным «Уралом».



Особой борьбы в этом матче не получилось, и домашние стены «Уралу» мало помогали. В первых двух сетах казанцы начинали с обескураживающих 9:0 и 8:0. И в третьем сете было не лучше - 11:1 в пользу гостей.

На этот раз пропускал матч Андрей Ащев - нет никакой травмы, просто Алекно дал отдохнуть капитану. В итоге 3:0 (25:9, 25:21, 25:16) в пользу «Зенита».

А уже в понедельник, 3 октября, наши парни на своем паркете принимали оренбургский «Нефтяник». На этот раз в должности главного тренера выступал Алексей Вербов, выполняющий в этом сезоне роль играющего тренера. Он выставил сильнейший состав.

И опять казанцы смяли соперника своей мощью - 11:2 на старте. В середине партии усилиями Иванова «Нефтяник» несколько подсократил разницу (14:19), но не более того, 25:17 в пользу «Зенита».

Во второй партии преимущество волжан было подавляющим, даже при том, что Вербов постоянно тасовал состав, 25:9. В третьей партии либеро гостей Глеб Кашицын получил красную карточку, и игра у «Нефтяника» окончательно сломалась.

А «Зенит» вновь победил всухую - 25:17 и 3:0 по партиям. Пока наши парни не отдали соперникам ни одного сета.

Теперь с 7 октября дома «Зенит» начинает серию матчей в борьбе за Кубок России. Первая игра будет против челябинского «Торпедо».