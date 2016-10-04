Хоккеисты казанского «Ак Барса», похоже, начинают привыкать играть в семь защитников и при этом выигрывать. А ведь в очередном матче Захарчуку пришлось играть с травмой. Менять Степана было просто не на кого - Стефан Эллиотт пока еще не может выйти на лед.

Екатеринбургский «Автомобилист», ударно начав сезон, постепенно утрачивает былые лидерские позиции - поражение следует за поражением.

Вот и на этот раз казанцы (особенно в первую половину матча) играли вдохновенно. Даже складывалось впечатление, что «барсы» постоянно играют в большинстве, хотя они нахватали удалений в избытке.

Первую шайбу гости забили, когда только что вышел со скамейки штрафников удаленный игрок уральцев. Кистевой бросок защитника Черепанова голкипер хозяев не увидел, так как обзор ему перекрывал дежуривший на пятачке Федор Малыхин. А для Черепанова эта шайба стала первой в составе «Ак Барса».

Наши парни играли активно, игроки «Автомобилиста» попросту не поспевали за перемещениями хоккеистов «Ак Барса». Тем не менее второй заброшенной шайбы пришлось ждать почти двадцать минут игрового времени. «Ак Барсу» удался выход «два в одного», и с передачи Малыхина Варнаков забил вторую шайбу.

Правда, в большинстве в конце второго периода хозяева отквитали одну шайбу (1:2), но уже через 26 секунд после начала третьего периода «Ак Барс» вновь вел в две шайбы - 3:1. В большинстве точен был Ткачев.

За десять минут до конца основного времени матча Обухов поставил окончательную точку - 4:1 в пользу «Ак Барса». Уральцы даже снимали вратаря, но сократить разницу в счете им не удалось.

А уже сегодня «Ак Барс» свой очередной матч проведет в Астане против «Барыса».