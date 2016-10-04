Проведение мастер-класса Алексея Немова по спортивной гимнастике запланировано 27 ноября в Центре спортивной и художественной гимнастики Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

В программу мероприятия включены уроки олимпийских чемпионов и чемпионов мира, живое общение с известными спортсменами, автограф- и фотосессии, а также показательные выступления звезд, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

Участниками мероприятия станут дети от 3 до 15 лет, занимающиеся в республиканских спортивных школах и секциях, а также их родители. Для каждого ребенка будут подготовлены подарки.

Мероприятие внесет дополнительный вклад в пропаганду физической культуры и спорта и позволит привлечь к регулярным занятиям еще больше детей и молодежи.