В онкологии ключевым фактором эффективного лечения является как можно более ранняя диагностика. Чем раньше выявлен рак, тем выше шансы пациентов на полное выздоровление. Именно поэтому ученые всего мира пытаются разработать новые уникальные методы диагностики. Работа в этом направлении ведется и в Татарстане. Что может предложить пациентам Республиканский онкологический диспансер?

Есть ли у вас «ген Джоли»? Голливудская актриса удалила здоровую грудь, чтобы предотвратить риск развития рака молочной железы. Сделала она это после того, как узнала, что является носительницей мутировавшего гена BRCA1. По мнению ученых, именно гены BRCA1 и BRCA2 говорят о том, есть ли у человека наследственная предрасположенность к раку молочной железы или яичников. В скором времени и татарстанские женщины смогут провериться на наличие аномалий в этих генах.

«Мы начинаем большую работу по исследованию у больных генов BRCA1 и BRCA2, - рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заведующий молекулярно-генетической лабораторией Республиканского клинического онкологического диспансера Марат Гордиев. - А затем планируем с профилактической целью проводить прицельный скрининг высоких групп риска - родственников больных, которые тоже несут данную мутацию. До последнего времени все это реализовывалось только на Западе. В нашей стране подобные диагностические методы было сложно осуществлять из-за нехватки технологий и специалистов. Однако сейчас мы начинаем внедрять эти методы и у себя».

Марат Гордиевич отметил, что генетика в онкологию вошла достаточно давно, совершена даже определенная революция в этой области медицины. К примеру, появились таргетные препараты, которые при запущенных стадиях онкологии позволяют продлить в некоторых случаях жизнь больного на 3 - 4 года.

«Эти препараты крайне эффективны, но показаны не всем пациентам, - продолжил Марат Гордиевич. - Для назначения таргетной терапии нужно посмотреть молекулярный портрет опухоли, определить ее генетический статус. В большинстве европейских стран таргетные препараты не входят в обычную страховку. Россия, к примеру, является единственной страной в мире, которая бесплатно назначает эти препараты в лечении рака легкого».

Что нового в пластической хирургии? Если в прошлом веке основной задачей онкологов было продление жизни пациентов, то сейчас речь идет не только о количестве прожитых лет, но и о качестве. Реабилитационная составляющая становится таким же важным компонентом, как и лечебная. Диагноз «рак молочной железы» не должен вызывать у женщин страха лишиться груди, нужно безотлагательно идти на лечение.

«Утрата молочной железы для женщины является определенной психологической травмой. Причем речь идет не просто о плохом настроении. Это проблемы в семье, разводы, приобщение к пагубным привычкам. Поэтому важно сохранить не только орган, но и качество жизни пациентки», - подчеркнул главный внештатный специалист - пластический хирург по Приволжскому федеральному округу, врач-онколог маммологического отделения Республиканского клинического онкологического диспансера Артур Исмагилов.

Специалист также отметил, что в Татарстане применяются самые современные технологии по восстановлению груди после удаления опухоли молочной железы. Так, в августе этого года впервые в Татарстане была проведена уникальная операция по реконструкции молочной железы свободным перфорантным лоскутом. Данная методика позволяет использовать собственные ткани молочной железы без повреждения мышц.

«Это не только гордость хирурга, выполнившего данную операцию, это гордость для нашего диспансера, как и для любого мирового медицинского центра. Это верх мастерства в пластической хирургии. Мне каждый день приходят сообщения о том, чтобы мы взяли на лечение пациентов из других регионов страны», - сказал Исмагилов.