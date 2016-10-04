Ежегодно на территории Татарстана объявляется в розыск около 400 без вести пропавших граждан. Кроме того, разыскивается более 500 лиц, утративших связь с родственниками либо самовольно покинувших социальные учреждения - дома-интернаты для престарелых, спецшколы, психиатрические лечебницы. Некоторые из них страдают потерей памяти или же в силу заболевания не способны сообщить о себе сведения, которые помогли бы в установлении личности.

Самым доступным на сегодня гарантированным методом идентификации личности является дактилоскопия. МВД Татарстана предлагает гражданам пройти добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию. Как сообщает пресс-служба ведомства, процедура не ущемляет права и законные интересы граждан, права недееспособных лиц, находящихся на их иждивении, а, наоборот, призвана защитить эти права, поскольку является в настоящее время практически единственным средством безошибочного установления личности человека.

Однако в автоматизированной дактилоскопической информационной системе (АДИС) «Папилон» МВД по РТ имеется дактилоскопическая информация только на тех лиц, которые когда-либо преступили закон, а также на сотрудников различных ведомств, которые в силу своей профессиональной деятельности подвергаются повышенным рискам.

Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация проводится в органах внутренних дел по месту жительства заявителя, по письменному заявлению или заявлению, поданному в электронном виде через единый портал госуслуг.

Услуга эта бесплатна.

Пациенты домов-интернатов для престарелых, психиатрических лечебниц, а также ученики спецшкол дактилоскопируются по письменному заявлению родителей, опекунов, попечителей или законных представителей.

Процедура проводится в том числе и в электронном виде. Вместе с тем полученные таким образом сведения являются конфиденциальной информацией, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ.

В 2016 году с заявлением о прохождении государственной добровольной дактилоскопической регистрации через портал госуслуг обратилось 184 гражданина.

Граждане РФ могут получить информацию о порядке предоставления государственной услуги в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), на официальном сайте МВД по РТ, на информационных стендах территориальных органов внутренних дел, а также по телефону 221-20-02 («горячая линия» по оказанию госуслуг в электронном виде МВД по РТ).

Проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации регламентируется Федеральным законом РФ от 28.07.1998 №128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» и Административным регламентом МВД РФ по предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации.