В современном мире музей выступает как значимый объект культурной и социальной жизни общества. Деятельность музеев из года в год становится все более разнообразной.

В целях обсуждения насущных проблем в музейной сфере 29 сентября при поддержке Министерства культуры РТ в Национальном музее РТ состоялся республиканский научно-практический семинар «Актуальные вопросы деятельности музеев Татарстана».

В его работе приняли участие 167 музейных специалистов со всей республики. Это представители 11 государственных, 55 муниципальных и 6 ведомственных музеев, а также 41 член Ассоциации музеев Татарстана, сообщает пресс-служба Национального музея РТ.

Приветствуя собравшихся от Министерства культуры РТ, заведующий отделом развития музейного дела МК РТ Дамир Натфуллин обозначил перспективы дальнейшей работы, особо отметив информатизацию музейных фондов и деятельность Ассоциации музеев Татарстана.

В рамках семинара состоялось обсуждение ряда проблем, среди них - регистрация музейных предметов в Государственном каталоге Музейного фонда РФ и перспективы систематизации музейных коллекций. Участникам была предоставлена возможность познакомиться с программой КАМИС, которая будет вводиться в 33 государственных и муниципальных музеях Татарстана в октябре-ноябре этого года.

Одним из основных вопросов стало подведение итогов и обсуждение деятельности корпунктов Виртуального музея Великой Отечественной войны РТ, который является важным информационным ресурсом. Расширение географии и рост количества посетителей свидетельствуют о его успешном развитии. По сравнению с показателями 2015 года в несколько раз увеличилось количество публикаций о наших земляках и новостной информации. Вместе с тем формирование базы данных музейных коллекций идет недостаточно активно. Для расширения деятельности корпунктов был дан старт конкурсу «Лучший корпункт - 2016».

Руководители ведущих музеев республики выступили с отчетом об участии делегации музеев Татарстана в XXIV Генеральной конференции ИКОМ в Милане (Италия): генеральный директор ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан» Гульчачак Назипова, директор ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» Зиля Валеева, гендиректор ГБУК «Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» Гульзада Руденко.

В рамках семинара состоялось общее собрание членов Ассоциации музеев Татарстана, на котором были представлены итоги работы за 2016 год и определены основные направления на 2017-й.

В целях повышения позитивного имиджа музеев Татарстана, популяризации их деятельности и содействия творческому росту, а также развития музеев как туристического потенциала республики было выдвинуто на обсуждение положение республиканского конкурса «Музей года».

В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение почетной грамотой Ассоциации музеев Татарстана руководителя Музея истории Казанского государственного архитектурно-строительного университета Эльвиры Гильмутдиновой.

Статуса почетных членов АМТ были удостоены заслуженный работник культуры РТ, главный хранитель Музея истории Казанского университета, старейший член ученого совета Национального музея РТ Стелла Писарева и заслуженный работник культуры РТ, директор МБУ «Музей народного творчества с. Зиреклы» Мидхат Газымов.

Завершился научно-практический семинар знакомством с новыми экспозициями и выставками Музея Е.А.Боратынского и государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль».