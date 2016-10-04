Чествование ветеранов книгоиздательской деятельности состоялось 3 октября в Казани в рамках празднования Международного дня пожилых людей.

Одним из организаторов встречи выступило ГУП РТ «Татарское книжное издательство». В Декаду пожилых людей традиционно собирают ветеранов, чтобы выразить им особую благодарность за весомый вклад в создание фундамента для молодого поколения.

На праздничном мероприятии с поздравлениями выступили генеральный директор ООО «Дом печати на Баумана» Виталий Большаков и генеральный директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин. Гостям была представлена праздничная программа с концертными номерами и вручением памятных подарков. В завершении праздника гостей сфотографировали на память и пригласили на торжественный обед в ресторане. Такие встречи планируется проводить ежегодно.