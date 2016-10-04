В то время как экстремисты разными путями пытаются завербовать молодых людей в свои ряды, молодежь сама ищет противоядие от распространяющейся чумы.

Социальные сети в наше время стали для молодежи одним из главных источников информации. Им доверяют даже больше, чем официальным сайтам и СМИ. А общение с администраторами групп создает иллюзию достоверности получаемой информации. Для ведения пропаганды и влияния на умы большого количества людей достаточно порой всего одной страницы в соцсетях.

Проблемы вербовки в экстремистские организации обсудили представители общественных организаций Татарстана в ходе круглого стола «Экстремизм. Взгляд молодежи».

- Сейчас человек сам определяет, какие именно новости будет читать и на какие группы подписываться. Решает и то, что именно из этого ляжет в основу его ценностей. Так, многое становится индивидуальным, где «я» - центр мира. Некоторые мусульмане даже религиозность конструируют сами. Это не то, что идет от предков, а то, что сформировано самими людьми. Как же в таких условиях вести идеологическую работу, когда люди верят только тому, чему хотят верить? - сказал заместитель председателя ДУМ РТ Рустам Батров.

Работу необходимо начинать с детских садов. Как считают участники круглого стола, нужно прививать любовь к государству, родине, религиям с раннего возраста. Если даже малыши будут знать, что есть правда, они окажутся стойкими к пропаганде экстремистских и террористических организаций. Они не будут подвластны тем, кто пытается разжечь вражду между представителями разных религий.

- Даже слово «терпимость» - не то понятие для обозначения отношений между мусульманами и православными. Терпимость в западном понимании - это согласие с явными извращениями. В межконфессиональных отношениях терпимость - это принятие другого с джентльменской улыбкой, то есть неискренне. Между православными и мусульманами настолько дружеские отношения, что мы не терпим друг друга, а живем как одна семья, как дети одного большого дома, - продолжил Рустам хазрат.

Особое внимание в вопросе влияния на общественное сознание нужно уделять представителям молодежи. Тем, кто еще не сформировал своих взглядов и не имеет четкого понятия о ценностях, навязать нужную точку зрения проще. Между тем молодежь сама пытается всеми силами противостоять вербовке. В России на добровольной основе работают общественные молодежные организации.

- Мы занимаемся истреблением опасного контента, который есть в интернете. Это и экстремизм, и сепаратизм, и пропаганда наркотиков. В группе риска дети. Именно они активные пользователи социальных сетей, - сказала председатель татарстанского отделения молодежного общественного движения «Кибердружина», руководитель проектов общественного объединения «Академия творческой молодежи РТ» Сабина Вафина. - Мы отслеживаем сайты и, если находим в них опасное содержание, просим администрацию сайта удалить эту информацию. Если создатели интернет-страниц не реагируют, то обращаемся в специальные органы. Мы призываем всех, кто видит небезопасную информацию на просторах сети, отправлять заявку со ссылкой на нее на сайт «Кибердружины».

Примечательно, что по всей стране только представителей этой молодежной организации насчитывается около 20 тысяч. Они помогли заблокировать в разных регионах РФ 10 тысяч сайтов с противоправным контентом, также благодаря их работе возбуждено более 800 уголовных дел по распространению вредоносной информации.

- Совсем недавно раскрыли террористическую организацию, в которую входили молодые люди в возрасте от 24 до 38 лет. Спрашивается, чего же им не хватает? - возмутилась активистка Сабина Вафина.

- Не хватает им идеологического содержания, - подхватил разговор советник заместителя министра внутренних дел РТ Андрей Рыков. - Свято место пусто не бывает. Как только ушел комсомол, появилась пустота, которую заполнили различные проповедники, сектанты и экстремисты. К сожалению, они находят своих слушателей.

В рамках круглого стола также прошла презентация интернет-портала «Ислам против террора». Это единственный в республике портал, где освещают проблемы терроризма с позиции ислама. На сайте представлена объективная информация о течениях и террористических организациях, запрещенных в РФ.