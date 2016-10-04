За прошедший весенний призыв в ряды Вооруженных сил России в Татарстане на призывные комиссии не явились всего 229 человек. Об этом рассказал журналистам военный комиссар РТ Сергей Погодин, поделившись также сведениями о стартовавшем 1 октября осеннем призыве.

- Мы с ними проводим работу, - пояснил Сергей Погодин, говоря об уклонистах. - Как правило, в течение следующего призыва они все эти вопросы решают. Есть закон: если ты не служишь и никаких причин для этого нет, то накладывается штраф или наказание в виде лишения свободы до двух лет.

В общей сложности в нынешнем году Военный комиссариат РТ направил в следственные органы 53 дела молодых людей, не явившихся на призывную комиссию. Двоим из них был назначен штраф, еще одному - общественные работы.

В нынешний призыв в ряды Вооруженных сил РФ планируется призвать 152 тысячи человек, 4 тысячи из них - из Татарстана. О высоком уровне подготовки татарстанских призывников говорит тот факт, что наши ребята ежегодно пополняют ряды Президентского и Преображенского полков. В этом году отбор туда прошли 10 человек из Казани, Набережных Челнов и Тукаевского района.

Как и во все последние годы, приоритет во время призыва отдается гражданам с высшим или средним специальным образованием. Лица с высшим образованием могут отказаться от прохождения срочной службы в пользу контрактной на срок два или три года. Кроме того, существует возможность прохождения службы в научных или спортивных ротах при условии, что призывник соответствует их весьма высоким требованиям. Также 15 татарстанцев планируют проходить альтернативную гражданскую службу.

Отправляясь на службу в армию, каждый новобранец получает комплект офисной формы (полевую выдают уже на месте), комплект средств личной гигиены, индивидуальную электронную карту, содержащую сведения о призывнике, а также банковскую карту. На нее военнослужащему переводится денежное довольствие - 2000 рублей (сироты получают 3000 рублей). Пополнить баланс карты могут также родители, близкие и друзья военнослужащего.

Кроме того, в рамках реализации программы «Электронное правительство Республики Татарстан» призывник получает бесплатный сотовый телефон со специальным тарифом для граждан, проходящих срочную военную службу. Данный тариф предоставляет 60 бесплатных минут разговора и 60 бесплатных СМС в месяц.

Татарстан славится своими шефскими связями с воинскими частями, в которые направляют наших призывников, в общей сложности существуют 55 соглашений. В этом году в подшефные части отправятся 2300 ребят. Кроме того, комиссии общественных организаций и администраций муниципальных районов регулярно посещают воинские части. Все это позволяет обеспечить соблюдение прав гражданина во время прохождения службы.