Вице-премьер правительства РТ - министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов прокомментировал соревнование городов за изображения на новых банкнотах 200 и 2000 рублей. По его мнению, накрутка голосов вряд ли возможна, поскольку процесс голосования связан с привязкой к «личному кабинету» и номеру мобильного телефона.

«Казань сегодня находится на первом месте - это официальная статистика. Понятно, что третья столица России, лидирующая по динамике прироста внешнего туриста, может оказаться на новой банкноте», - заметил заместитель премьер-министра РТ.

Роман Шайхутдинов напомнил, что Казань уже получила 340 тыс. 316 голосов. «Необходимо принять активное участие в голосовании. Простую инструкцию я недавно разместил в своем аккаунте в Insragram. Пожалуйста, примите активное участие. Мы должны победить, без всяких сомнений», - обратился он к татарстанцам.

При этом заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Марат Бухараев считает голосование, предложенное Центробанком, недостаточно открытым, передает ИА «Татар-информ». «Система подсчета голосов не открыта.

Мы видим только окончательные цифры, которые каждый день растут пропорционально у регионов-лидеров, - отметил он. - Сомневаюсь, что в Татарстане, где около 4 миллионов жителей, отдали такое количество голосов, учитывая патриотизм, который присутствует в республике. Молодежные организации, студенты, школьники, думаю, дали большее количество голосов. Но сейчас еще только финишная прямая, 7 октября - подведение итогов. Думаю, что у татарстанцев еще есть возможность поддержать Казань».

«Мы посмотрели, как работают наши конкуренты. Честно скажу, не очень правильно. Например, на Красной Поляне за поддержку Сочи предоставляется скидка. Учитывая поток туристов, присутствующих там (в день от 3 до 5 тысяч человек) и пользующихся подъемником, наверное, многие с удовольствием воспользуются скидкой», - добавил он.