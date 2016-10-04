Торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя, состоялось 29 сентября в Казани в КРК «Пирамида». Главными героями праздника стали представители трудовых династий, молодые инженеры, наладчики, операторы станков, слесари, конструкторы, ветераны производств.

В мероприятии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. В числе почетных гостей - руководители и сотрудники Аппарата Президента РТ, Государственного Совета РТ, Кабинета министров РТ, представители органов федеральной власти и руководители крупных промышленных предприятий региона, сообщает ИА «Татар-информ».

«Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Сегодня в этом зале собрались те, кто строит экономическое благополучие нашей республики и всей России. Особая благодарность ветеранам. Это вы в сложные времена трудились в отрасли, в которой сегодня работает более 140 тысяч специалистов. Только за 8 месяцев этого года 150 средних и крупных предприятий машиностроения отгрузили продукции почти на 200 миллиардов рублей», - подчеркнул Президент Татарстана.

Рустам Минниханов также вручил государственные награды Республики Татарстан.

Медаль «За доблестный труд» получили клейщик КАПО им. Горбунова Хания Зиннатуллина и главный специалист института вентиляции АО «Казанский Гипронииавиапром» Сергей Золотарский. Технический директор ПАО «КВЗ» Владимир Калашник, прокальщица завода им. А.М.Горького Надежда Паракова, сборщик специзделий ФКП «Казанский завод точного машиностроения» Нурия Зяббарова и слесарь АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» Рашид Гареев получили звание «Заслуженный машиностроитель РТ». Управляющий директор Казанского завода компрессорного машиностроения Ильнур Сагдиев и директор завода «Ford Sollers Холдинг» Алексей Спирин заслужили благодарность Президента Татарстана.

«Татарстан - один из ведущих центров машиностроительной промышленности России. Предприятия машиностроения республики вносят значительный вклад в экономику и решение социальных вопросов нашего региона», - подчеркнул заместитель премьер-министра РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. По его словам, сегодня предприятия машиностроения являются точками роста инновационной экономики Татарстана.

«Наша продукция конкурентоспособна, она экспортируется более чем в 100 стран мира», - отметил Каримов. Он также напомнил, что в отрасли стабильно растет уровень оплаты труда и средняя заработная плата превышает 30 тыс. рублей в месяц.

«Ведущие предприятия машиностроения республики реализуют значимые инвестиционные проекты, внедряют передовые технологии, вводят в строй новые производства. Татарстан демонстрирует успешный пример подготовки квалифицированных инженерных и рабочих кадров. И эта работа ведется начиная со школьной скамьи», - отметил Альберт Каримов. Он поблагодарил руководство Татарстана за поддержку всех позитивных начинаний в отрасли.

Праздничную программу продолжил концерт мастеров искусств Республики Татарстан.