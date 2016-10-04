В рамках международного инвестиционного форума «Сочи-2016» 1 октября состоялось заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. На нем Рустам Минниханов представил доклад о поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы в республике.

Провел заседание председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Темой мероприятия стало взаимодействие с субъектами РФ при реализации приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития России, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В своем выступлении Рустам Минниханов обозначил важные моменты по направлению «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «В Татарстане развитие малого бизнеса является одним из приоритетных вопросов, - отметил Рустам Минниханов. - Хочу поблагодарить за помощь в данной области правительство Российской Федерации, Министерство экономического развития, Корпорацию развития малого и среднего предпринимательства».

Как рассказал Президент Татарстана, сегодня малый и средний бизнес республики представляют 143 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, в совокупности они создают более 25% объема ВРП республики.

Рустам Минниханов еще раз отметил, что в Татарстане развивается современная инфраструктура поддержки предпринимательства. В настоящее время успешно работает технополис «Химград», камский индустриальный парк «Мастер», технопарк «Идея», две площадки IT-парка, 52 промышленные площадки муниципального уровня. По его словам, к 2020 году планируется довести их количество до 100.

«Муниципальные площадки позволяют диверсифицировать экономику районов и сохранить занятость», - отметил Президент РТ. В связи с этим он обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением сохранить механизм федеральной финансовой поддержки строительства промышленных парков по программе Министерства экономического развития России.

Среди внесенных предложений, адресованных Дмитрию Медведеву, была также просьба об оказании содействия в финансовом обеспечении Корпорации МСП для создания доступных лизинговых инструментов.

Рустам Минниханов выразил благодарность правительству РФ, и в частности, Министерству сельского хозяйства РФ, за поддержку предпринимательства на селе. Перспективным направлением развития сельскохозяйственной кооперации он назвал создание сети агропромышленных парков. «Создание агропарков в настоящее время возможно только в рамках конкурсного отбора Минэкономразвития России», - отметил Рустам Минниханов и обратился с просьбой рассмотреть возможность создания агропарков в рамках программы Министерства сельского хозяйства России.

Президент Татарстана особо отметил, что в республике уделяется большое внимание подготовке нового поколения бизнесменов. Этому способствует татарстанский проект «Фабрика предпринимательства» для молодежи и пилотный проект «Бизнес-класс». «Также сейчас Министерством экономического развития и Корпорацией МСП реализуется федеральный образовательный проект для предпринимателей, и мы в этом проекте тоже принимаем участие», - добавил он.

В заключение своего выступления Президент Татарстана заметил, что в последние годы средства, предусмотренные в федеральном бюджете на поддержку малого предпринимательства, показывают отрицательную динамику. Он выступил с обращением к председателю правительства РФ о необходимости сохранения средств федерального бюджета в рамках программ Минэкономразвития РФ на уровне прошлого года.