В Казани возбуждено уголовное дело в отношении осужденного, укусившего сотрудника УФСИН.

В Казанской исправительной колонии №2 сотрудники учреждения проводили обычный традиционный досмотр на предмет обнаружения запрещенных предметов. В ходе проведения личного досмотра одного из осужденных инспектор отдела безопасности обнаружил у него спрятанный в одежде сотовый телефон.

Однако в момент изъятия осужденный попытался отобрать мобильник у инспектора, да так активно, что в пылу схватки за драгоценное средство сообщения с внешним миром даже кусанул его с досады в запястье.

После инцидента осужденного водворили в помещение камерного типа. Кстати, на его счету это уже четвертое взыскание за нарушение режима в исправительном учреждении.

27-летний осужденный отбывает наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев, за плечами рецидивиста - три судимости.

По факту нападения на сотрудника УФСИН в отношении осужденного возбуждено уголовное дело по ст. 321 ч.2 – «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, с применением насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности».

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан.