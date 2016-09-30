49-летняя жительница Рыбно-Слободского района РТ заплатит штраф за попытку подкупа сотрудника ГИБДД.

Прокуратура Рыбно-Слободского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 49-летней Ларисы Калягановой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Дача взятки»).

Судом установлено, что в ночь на 1 августа 2016 года супруг Калягановой, управляя автомобилем с двумя пассажирами в салоне, совершил дорожно-транспортное происшествие, после чего скрылся с места происшествия. Однако один из пассажиров в связи с плохим самочувствием обратился в больницу. Оттуда материалы были переданы в ГИБДД.

На следующий день сотрудники ГИБДД прибыли по месту жительства Калягиновых для составления протокола об административном правонарушении за оставление места ДТП.

С целью уклонения от административной ответственности Калягинова предложила сотруднику ГИБДД взятку в размере 5 тысяч рублей, попросив не составлять в отношении ее супруга протокол об административном правонарушении. Однако страж порядка, отказавшись от взятки, пресек преступные действия злоумышленницы.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.