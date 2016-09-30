С заявлением о мошенничестве в отдел МВД России по Елабужскому району обратилась 45-летняя жительница Елабуги.

Потерпевшая рассказала, что профессионально занимается куплей-продажей жилья, размещая соответствующие объявления на одном из профильных сайтов.

После размещения очередного объявления о продаже дома ей позвонила женщина, пожелавшая приобрести это жилье. Причем звонившая согласилась на приобретение, лишь просмотрев фото в интернете. Свое решение женщина объяснила невозможностью личного осмотра. Мол, она якобы проживает в Туле, а дом хочет купить детям. Условием внесения предоплаты в размере 50 тысяч рублей звонившая предложила снятие объявления с сайта, а через месяц пообещала приехать для оформления сделки.

Задаток мнимая покупательница предложила перевести на карту. И спустя некоторое время ей, действительно, поступил перевод на 5 тысяч рублей. Тут же лжепокупательница перезвонила, посетовала на то, что ошиблась при переводе денег и предложила повторить попытку через специальное мобильное банковское приложение. В следующую минуту риэлтор получила сообщение о списании с ее счета 20 тысяч рублей, а номер аферистки оказался недоступен.

МВД Татарстана напоминает: не стоит излишне доверять незнакомцам. При общении с незнакомым человеком, кем бы он ни представился, необходимо быть бдительным.

Посоветуйтесь с родственниками, соседями, сослуживцами по поводу какой-либо просьбы, поступившей от неизвестных вам людей.

Чаще всего в сети мошенников попадаются престарелые люди или доверчивые подростки.

Пожилые люди не всегда могут правильно оценить обстановку, поэтому МВД Татарстана обращается к их детям и внукам – почаще созванивайтесь с родителями и предупреждайте о возможной опасности.

Свяжитесь с родственниками, от чьего имени действуют незнакомцы. Если они выступают от имени учреждения, предварительно созвонитесь с этой организацией.

Ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера или банковские счета – это во всех случаях мошенники.

Если Вы стали жертвой мошеннических действий, или Вас попытались обмануть, немедленно звоните в полицию по телефонам 02 (с мобильного – 020).