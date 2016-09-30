Прокурор предложил назначить 24 года лишения свободы на двоих, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Напомним, что в период с 10 по 15 августа злоумышленники сообщали руководству одного из торговых центров о заложенных бомбах. Также молодые люди вымогали деньги у руководства ТЦ. Однако все сообщения были ложными. В сентябре этого года, братья изготовили самодельную бомбу, которую заложили в 70-и метрах от ТЦ. Бомбу взорвать так и не удалось, она не сработала. Злоумышленникам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 223.1 УК РФ, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ.