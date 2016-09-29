Прокуратура Апастовского района РТ совместно с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №8 по Республике Татарстан провела проверку соблюдения требований налогового законодательства, в части исполнения организациями обязанности по уплате налогов в бюджеты различных уровней.

Так, например, проверка, проведенная в ОАО «Каратунское хлебоприемное предприятие» показала, что у предприятия имеется задолженность по налогам, в том числе по штрафам и пеням, на общую сумму более 4,3 млн. рублей.

В целях обеспечения налоговых обязательств прокуратура района санкционировала решение налогового органа о наложении ареста на имущество предприятия.

После вмешательства прокуратуры предприятие полностью погасило налоговую задолженность, в связи с чем арест на его имущество снят.

В пресс-службе прокуратуры РТ напоминают также, что в соответствии со статьей 77 Налогового кодекса РФ налоговые органы для взыскания налогов могут наложить арест на имущество налогоплательщика, который производится только с санкции (разрешения) прокурора.

Арест является временным ограничением права собственности налогоплательщика и является действенным механизмом обеспечения налоговых обязательств. При уплате задолженности по обязательным платежам в бюджеты арест имущества снимается.