В Казани 43-летний бизнесмен заплатит крупный штраф за попытку подкупа судебного пристава.

Прокуратура Авиастроительного района г.Казани поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего Мобила Гулиева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки»).

Судом установлено, что 24 июля 2016 г. Гулиев, являясь владельцем торговой точки, расположенной на ул. Побежимова г. Казани, находясь на рабочем месте, предложил взятку судебному приставу-исполнителю, который прибыл туда для вручения ему требования и уведомления об освобождении самовольно занятого земельного участка. При этом пристав, отказавшись от незаконного вознаграждения, сообщил об этом в полицию.

На следующий день, при попытке передачи приставу взятки в размере 50 тыс. рублей Гулиев был задержан стражами порядка.

Свою вину он полностью признал, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд приговорил его к штрафу в размере 250 тысяч рублей в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.