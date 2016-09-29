В Татарстане прокуратура добилась выплаты работникам предприятия более 1,3 млн рублей долга по оплате труда.

Это произошло после того, как прокуратура Пестречинского района провела проверку исполнения трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью «Газовик».

Установлено, что 64 работникам предприятия не выплачена заработанная плата за июль 2016 года. Образовавшаяся задолженность превысила 1,3 млн. рублей.

По данному факту прокуратура возбудила в отношении директора ООО «Газовик» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»), сообщает пресс-служба ведомства.

Постановление с материалами проверки направлено в Государственную инспекцию труда в Республике Татарстан для рассмотрения по существу.

Кроме того, в целях полного восстановления трудовых прав работников предприятия и принудительного взыскания задолженности по заработной плате прокуратура направила в мировой суд заявления о выдаче судебных приказов.

В итоге правонарушитель подвергнут штрафу в размере 3 тыс. рублей в доход государства.

После вмешательства надзорного ведомства трудовые права 64 работников предприятия полностью восстановлены - им выплачен долг по оплате труда.