Михаил Сумочкин завоевал «золото» в личном первенстве по легкой атлетике на финале III Спартакиады пенсионеров России, которая состоялась в Туле.

Как сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда России в Республике Татарстан, всего в Спартакиаде приняли участие более 550 пенсионеров из 65 регионов. Это не профессиональные спортсмены, а любители. Соревнования проводились в шести спортивных дисциплинах: легкая атлетика, плаванье, пулевая стрельба, дартс, настольный теннис, комбинированная эстафета. Победители определялись в командном и личном зачетах. В командном зачете команда из Татарстана заняла шестое место.

Следующую Спартакиаду пенсионеров России примет Пензенская область.