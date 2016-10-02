Уже в дебюте встречи казанцы повели в счете против «Автомобилиста» - цели достиг дальний бросок защитника Черепанова.

Казанцы играли вдохновенно, но вторую шайбу они забросили лишь в начале второго периода, когда им удался выход «2 в 1» - с передачи Малыхина отличился Варнаков – 2:0 в пользу гостей.

Но в концовке периода уральцы одну шайбу отыграли – 1:2.

Но через 26 секунд после начала третьего периода «Ак Барс» реализовал численный перевес после броска Ткачева – 3:1.

Гости раскрепостились и вскоре Обухов увеличил перевес – 4:1.