Многие ученики за время, проведенное в школе, успевают придумать массу как фантастических, так и конструктивных предложений по улучшению учебного процесса. В преддверии Дня учителя мы обратились к казанским ребятам разного возраста с вопросом: «Если бы вы были министром образования, какой закон бы издали?» Ответы оказались недетскими.

Эльвира Самигуллина, 8а класс школы №137:

- В роли министра образования я бы увеличила количество кружков и секций в стенах школы, чтобы после уроков ученики могли заняться делом по душе. Хотелось бы иметь возможность выявить на этих занятиях, каких способностей у тебя больше. Понять, кто ты: спортсмен, математик, музыкант? Знать, в каком направлении развивать таланты. - В роли министра образования я бы увеличила количество кружков и секций в стенах школы, чтобы после уроков ученики могли заняться делом по душе. Хотелось бы иметь возможность выявить на этих занятиях, каких способностей у тебя больше. Понять, кто ты: спортсмен, математик, музыкант? Знать, в каком направлении развивать таланты.

Мария Паленова, 5е класс гимназии №102:

- Если бы закон об образовании зависел от меня, я бы установила на всех этажах в каждой школе огромные телевизоры, которые на переменках транслировали бы сюжеты о природе и животных. Так отдых между уроками был бы эффективнее. Ученики смотрели бы, как прекрасны птицы, рыбы и весь мир природы, и сами становились добрее. - Если бы закон об образовании зависел от меня, я бы установила на всех этажах в каждой школе огромные телевизоры, которые на переменках транслировали бы сюжеты о природе и животных. Так отдых между уроками был бы эффективнее. Ученики смотрели бы, как прекрасны птицы, рыбы и весь мир природы, и сами становились добрее.

Виталий Раимов, 11а класс гимназии №50:

- Я отношусь к тем, кто одобряет систему ЕГЭ. Экзамены кажутся мне справедливыми, у всех сдающих равные шансы. Но, будучи в роли министра образования, я бы изменил процесс подготовки к ЕГЭ. Сегодня ученик выбирает какие-то предметы и зубрит их, а на остальные нет времени. А должна быть и учеба, и подготовка к экзаменам. - Я отношусь к тем, кто одобряет систему ЕГЭ. Экзамены кажутся мне справедливыми, у всех сдающих равные шансы. Но, будучи в роли министра образования, я бы изменил процесс подготовки к ЕГЭ. Сегодня ученик выбирает какие-то предметы и зубрит их, а на остальные нет времени. А должна быть и учеба, и подготовка к экзаменам.

Фарид Гилязов, 7а класс школы №81:

- Я бы решил две важные проблемы. Увеличил бы пространство в школьных столовых, чтобы они стали не тесные, а просторные, обедать в них было приятно. Решил бы и вторую проблему - оснащение всех школ спортивными площадками, футбольными стадионами, тренажерами. И главное, чтобы всем ученикам хватило места заниматься на них! - Я бы решил две важные проблемы. Увеличил бы пространство в школьных столовых, чтобы они стали не тесные, а просторные, обедать в них было приятно. Решил бы и вторую проблему - оснащение всех школ спортивными площадками, футбольными стадионами, тренажерами. И главное, чтобы всем ученикам хватило места заниматься на них!

Вероника Иванова, 10а класс школы №32:

- Однозначно добавила бы уроки астрономии. Уверена, что среди учеников они завоюют популярность. Изучать, как устроены планеты, очень интересно. Насколько бесконечен космос, нужно ли человечеству стараться его покорить - все это надо преподавать в школе. Вид звездного неба прекрасен, но названий светящих нам звезд мы не знаем. - Однозначно добавила бы уроки астрономии. Уверена, что среди учеников они завоюют популярность. Изучать, как устроены планеты, очень интересно. Насколько бесконечен космос, нужно ли человечеству стараться его покорить - все это надо преподавать в школе. Вид звездного неба прекрасен, но названий светящих нам звезд мы не знаем.