Включенные в состав выставки костюмы и аксессуары в стиле модерн, дополненные живописными и фотографическими портретами современниц, а также предметами интерьера, дают объемное представление о «дамском мире» Петербурга на рубеже XIX–XX веков.

Новый художественный стиль конца XIX – начала XX века, называемый по-русски «модерн» (Art Nouveau во Франции, Modern Style в Англии и Jugendstil в Германии) совпал по времени с правлением последнего российского императора Николая II. К началу XX столетия модерн достиг наивысшей точки своего развития не только в Европе, но и в России. Согласно замыслу этого стиля все предметы, окружавшие «человека будущего», начиная с мебели, штор и посуды и заканчивая платьем, шляпкой и веером, должны были быть одинаково значимы и ответственны перед общим законом гармонии и красоты. Главной идеей модерна было преобразование обыденной жизни с помощью художественного творчества.



Этот стиль был традиционно связан с определенными художественными клише – мягкими, текучими, извилистыми линиями, нежными цветами, необычными колористическими сочетаниями. Исходя из этих внешних образов, модерн был определенно очень женственным стилем. И, конечно же, он не мог не коснуться одной из главных областей жизни своей героини и музы – костюма, в котором его черты прослеживаются так же явственно, как в живописи и декоративно-прикладном искусстве.



Представленные на выставке предметы туалета были созданы фантазией лучших модельеров Парижа, таких как Чарльз Ворт, Жанна Пакен, Сестры Калло, Поль Пуарэ, а также их российскими коллегами – Августом Бризаком в Петербурге и Надеждой Ламановой в Москве. Их дополняют аксессуары – веера, зонты, шляпы, сумочки, обувь, исполненные в лучших Петербургских и Парижских мастерских. На своем примере они демонстрируют те изменения, которые претерпевала мода на протяжении трех десятилетий в общем контексте стиля, начиная с исторических реминисценций века уходящего и заканчивая революционными моделями наступающего нового столетия.



Большинство экспонатов происходят из Аничкова и Зимнего дворцов, а также особняков князей Юсуповых и графов Шуваловых, то есть из гардеробов представителей династии Романовых (императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны, а также императора Николая II) и высшей российской аристократии. Те предметы, которые было нельзя продать и невозможно носить, попали в театральные костюмерные, а частично, в Музейный фонд, откуда они были впоследствии переданы в новый Отдел истории русской культуры Государственного Эрмитажа. Отдельную коллекцию составляют костюмы, принадлежавшие артистке Московских театров Вере Карахан (Дженеевой) и приобретенные Эрмитажем в 1971 году.



В целом коллекция костюмов из собрания музея, насчитывающая около 200 комплектов, самая крупная в России. Каждый костюм – редкое художественное явление, отражающее не только вкусы своего владельца, но и основные стилевые тенденции времени. Благодаря кропотливому труду музейных реставраторов они и по сей день сохраняют свою первозданную красоту, позволяя по достоинству оценить высокое искусство мастериц давно ушедших эпох.



На выставке можно увидеть туалеты, которые предназначались для самых разных событий, будь это свадьба или придворный бал, летняя прогулка или прием в кругу близких друзей. Экспозицию дополняют живопись Франсуа Фламенга, Эрнста Липгарта, Жоржа Беккера и Николая Богданова-Бельского.



Представленные на выставке фотографии, выполненные в самых разных фотографических ателье Российской империи - Петербурга, Москвы, Киева и Владикавказа – показывают дам в туалетах, сшитых по последнему слову моды. Запечатленные на фотографиях мужчины демонстрируют умение офицеров и джентльменов с блеском носить как штатский костюм, так и военный мундир. Значительная часть экспонируемых работ принадлежит одному из лучших петербургских ателье «Helene de Mrozovsky», открытому в конце 1893 года ученицей известного французского фотографа П. Надара Еленой Лукиничной Мрозовской (1864-1941). Ателье пользовалось популярностью среди столичной аристократии и у отечественной художественной элиты.



Интересными образцами графической продукции, исполненной в стилистике модерна, являются работы французского художника Поля Сезара Эллё (1859-1827), исполненные в технике сухой иглы. Его искусство пользовалось огромным успехом в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Особенно знамениты его утонченные и элегантные женские образы, ставшие своеобразными символами эпохи модерн.



Всего в состав выставки вошло более 200 экспонатов, часть из которых показывается впервые.