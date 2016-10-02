Екатерина Гамова жива и здорова. И тем обиднее, что мы никогда больше не увидим ее на спортивной площадке. Стилизованная майка с номером 11 теперь украшает своды Центра волейбола в Казани, открылась и школа Гамовой для молодых одаренных волейболисток.



Но более никогда в Казани не будет волейболистки с номером 11 на майке - такое решение было принято руководством клуба.

Сама виновница торжества (а организаторы сделали все, чтобы это был праздник) высказалась предельно лаконично:

- У меня позади хорошая карьера. Я ею довольна. Играть вечно невозможно. Мне кажется, что я ухожу именно в тот момент, когда это нужно. Никаких сожалений. А сегодня, наоборот, праздник - на площадке две прекрасные команды, столько близких мне людей, великолепные зрители.

Казанское «Динамо» принимало участие в прощальном матче по определению, а также приехало отметить праздник «Динамо» московское. Зал был заполнен. Оно и неудивительно, ведь Гамова - это и казанский бренд тоже, шесть сезонов отыграла здесь Екатерина. Во многом благодаря ей команда собрала все возможные титулы.

В первой партии Гамова поиграла за казанских динамовок, которые в двух партиях уступили, а во второй недолго поиграла за «Динамо» московское. В третьей партии казанские волейболистки все же выиграли, но Гамовой на площадке уже не было. Она удалилась, чтобы чуть позже выйти к публике в шикарном вечернем платье. И, прощаясь, не смогла сдержать слез, как и многие в зале и на площадке.