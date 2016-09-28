В Татарстане перед судом предстанет житель Самары, обвиняемый в телефонном мошенничестве на сумму более 1,3 млн рублей.



По версии следствия с ноября 2015 года по февраль 2016 года подозреваемый, находясь на территории Самары, с целью хищения денежных средств граждан путем случайного набора абонентских номеров звонил жителям городов Альметьевска и Чистополя.

Искажая свой голос, злоумышленник представлялся родственником и сообщал гражданам заведомо ложные сведения о проблемах с правоохранительными органами. После этого под видом сотрудника полиции он выдвигал требование о передаче ему денежных средств для положительного решения вопроса.

В итоге жертвами злоумышленника стали 23 гражданина, которым причинен ущерб на сумму свыше 1,3 млн рублей.

Но нашлись и 43 человека, которые не поверили аферисту. Они обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

В ходе следствия «пародист» свою вину полностью признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 31-летнего самарца. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере»).

Уголовное дело направлено в Альметьевский городской суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.