Жители России рассказали, как оценивают работу школьных учителей и состояние сферы образования в стране.



По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), престижность профессии учителя в условиях сложной экономической ситуации в стране снизилась, выйдя на уровень 2008 года. Однозначно престижной профессию педагога называют 21% респондентов (в 2014-м и 2008-м - 23%). Противоположной точки зрения придерживаются 37% (в 2014-м - 27%, в 2008-м - 35%). Такая же тенденция наблюдается и в отношении материального аспекта профессии. Так, доля тех, кто считает, что зарплаты учителей позволяют им успешно жить, сегодня составляет 15% (в 2014 году - 18%, в 2008-м - 11%). Не согласны с этим 42% участников опроса - меньше, чем в 2008 году (48%), а в 2014-м таких было 29%.

При этом в целом работу учителей в стране 34% опрошенных оценивают выше среднего, 41% - удовлетворительно. 62% респондентов, которые имеют детей и внуков школьного возраста, довольны их преподавателями. Только 14% считают, что большинство школьных учителей сегодня не справляются со своими обязанностями. Несоответствие профессиональным требованиям чаще всего связывают с низким уровнем зарплат (29%), большой нагрузкой (12%), отсутствием необходимой квалификации, опыта (10%) и личной незаинтересованностью в работе (11%).

С 2000 по 2016 год в полтора раза (с 32 до 53%) выросла доля респондентов, считающих, что нынешние учителя учат хуже, чем те, которые преподавали когда-то самим опрошенным. Противоположной точки зрения придерживаются только 13% (в 2000-м - 24%).

Общее состояние сферы образования в стране жители России оценивают так же, как и 8 лет назад: скорее средне (48% в 2016 году и 50% в 2008 году) или неудовлетворительно (31% и 36% соответственно), чем хорошо (14% и 10%). Выросла и доля тех, кто отмечает негативные изменения в образовательной сфере. В то же время доля положительных ответов снизилась с 21 до 14%.

Опрос ВЦИОМ проведен в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях, республиках и 9 ФО России. Объем выборки - 1600 человек.