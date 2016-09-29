В минувшую субботу по всей России прошли дни открытых дверей Центрального банка. В рамках мероприятия жители страны могли совершить экскурсию по банку, а также проголосовать за город, который будет изображен на банкнотах 200 и 2000 рублей.

День открытых дверей прошел во всех отделениях Банка России. В их числе и Национальный банк по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

- Предполагается, что мероприятие станет ежегодным. Мы бы хотели познакомить население республики с историей нашего банка, его функционалами. Кроме того, решили параллельно провести и голосование за банкноты Банка России. Важно дать возможность проголосовать тем, кто это еще не сделал в режиме онлайн- и офлайн-голосования. Все анкеты обработает Центральный банк, - рассказал заместитель управляющего Национального банка по РТ Геннадий Шаров.

С самого утра возле банка собрались известные люди Татарстана и молодежь. Это и народная артистка России и Татарстана Венера Ганиева, и художественный руководитель и главный дирижер казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов, и директор театра имени Качалова Александр Славутский. У пункта для голосования даже выстроилась очередь. Специально были подготовлены анкеты, в которых можно выбрать два города, на стендах вывешена информация о каждом из них.

- Конечно же, я хочу, чтобы Казань выиграла! Это мой любимый город. Все мы любим свой город, поселок, улицу. В рамках этого конкурса у нас есть возможность доказать свои чувства. Помимо Казани я отдал свой голос и за город, который на этот момент проигрывает. Я бы хотел дать хотя бы небольшой шанс и ему, - поделился председатель региональной общественной организации ветеранов и пенсионеров Хабир Иштеряков.

К участию в мероприятии инициативная группа привлекала и простых прохожих, которые тоже с удовольствием голосовали за родной город.

Почетным гостем дня открытых дверей стал Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Борис Кузнецов, который порадовался большому количеству интересующейся историей молодежи и возможности проголосовать за Казань.